Глава МВФ назвала торговые конфликты главной угрозой для мировой экономики

Существующие торговые конфликты представляют основную угрозу для роста мировой экономики.

С таким заявлением директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард выступила на завершении саммита "большой двадцатки" (G20) в японском городе Фукуока, пишет DW.

Во встрече участвовали министры финансов и главы центробанков стран-членов G20.

По оценке МВФ, тарифный конфликт между Китаем и Соединенными Штатами Америки может привести к снижению мирового ВВП на 0,5 процента (или 455 млрд долларов) в 2020 году. Разрешение существующих торговых споров следует сделать приоритетной задачей, подчеркнула Лагард.

Кроме того, глава МВФ отнесла к угрозам для роста мировой экономики низкие процентные ставки. Несмотря на "осторожные признаки стабилизации", которые демонстрирует мировая экономика, во многих развитых экономиках возрастает уровень долга, а развивающиеся рынки по-прежнему "уязвимы для внезапных изменений в финансовых условиях", говорится в заявлении Лагард.

Торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином обострился в мае 2019 года, когда после неудавшихся переговоров президент США Дональд Трамп пригрозил поднять таможенные пошлины на товары из КНР до 25 процентов. Надежды на урегулирование спора теперь связаны со встречей Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином, которая должна состояться в японской Осаке в конце июня.