У НАТО закликали до мирного вирішення політичної кризи в Молдові

НАТО стурбоване політичною кризою в Молдові і закликає політичні сторони до стриманості і врегулювання ситуації шляхом діалогу.

Про це йдеться в заяві офіційного представника альянсу Оана Лунгеску.

"НАТО зі стурбованістю стежить за політичною кризою в давньому партнерові Республіці Молдова. Ми закликаємо всі політичні сили Молдови проявляти спокій, стриманість і врегулювати розбіжності шляхом діалогу", - написала Лунгеску в Twitter.

#NATO is following with concern the situation in the Republic of #Moldova, a long-standing partner. We call on all political forces in 🇲🇩 to exercise calm, restraint & to resolve differences through dialogue. Read my statement https://t.co/hPWrNL6HDm