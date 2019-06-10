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У НАТО закликали до мирного вирішення політичної кризи в Молдові

Понеділок, 10 червня 2019, 05:03

НАТО стурбоване політичною кризою в Молдові і закликає політичні сторони до стриманості і врегулювання ситуації шляхом діалогу.

Про це йдеться в заяві офіційного представника альянсу Оана Лунгеску.

"НАТО зі стурбованістю стежить за політичною кризою в давньому партнерові Республіці Молдова. Ми закликаємо всі політичні сили Молдови проявляти спокій, стриманість і врегулювати розбіжності шляхом діалогу", - написала Лунгеску в Twitter.

"Демократично обрані лідери Республіки Молдова повинні працювати разом, щоб подолати цю кризу. Ми підтверджуємо постійну підтримку НАТО Республіці Молдова в реформуванні її інститутів оборони і безпеки. НАТО і Республіка Молдова є тісними партнерами більше 25 років. Ми як і раніше прихильні до незалежності, суверенітету і територіальної цілісності Республіки Молдова", - йдеться в заяві НАТО.

Детально про події у Кишиневі читайте у статті "На межі перевороту: що відбувається у Молдові та що це означає для України"

Нагадуємо:

  • Парламентська більшість у Молдові у складі проросійської Соцпартії та проєвропейського блоку  ACUM обрала керівництво законодавчого органу (його очолила соціалістка Гречана), та призначила уряд на чолі з проєвропейською прем'єркою Майєю Санду. Попередня влада вважає всі суботні рішення парламенту нелегітимними. Обидві сторони звинувачують одна одну в узурпації влади.
  • Європейський союз на рівні Єврокомісії та високого представника з питань зовнішньої політики офіційно повідомив, що вважає легітимним обрання нового уряду.

Теми: МолдоваНАТО
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