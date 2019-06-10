Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В НАТО призвали к мирному решению политического кризиса в Молдове

Понедельник, 10 июня 2019, 05:03

НАТО обеспокоено политическим кризисом в Молдове и призывает политические стороны к сдержанности и урегулированию ситуации путем диалога.

Об этом идет речь в заявлении официального представителя альянса Оана Лунгеску.

"НАТО с обеспокоенностью следит за политическим кризисом в давнем партнере Республике Молдова. Мы призываем все политические силы Молдовы проявлять спокойствие, сдержанность и урегулировать разногласия путем диалога", − написала Лунгеску в Twitter.

"Демократически избранные лидеры Республики Молдова должны работать вместе, чтобы преодолеть этот кризис. Мы подтверждаем постоянную поддержку НАТО Республике Молдова в реформировании ее институтов обороны и безопасности. НАТО и Республика Молдова являются тесными партнерами более 25 лет. Мы по-прежнему привержены независимости, суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова", - говорится в заявлении НАТО.

Подробно о событиях в Кишиневе читайте в статье "На грани переворота: что происходит в Молдове и что это значит для Украины"

Напоминаем:

  • Парламентское большинство в Молдове в составе пророссийской Соцпартии и проевропейского блока ACUM избрал руководство законодательного органа (его возглавила социалистка Гречаная) и назначило правительство во главе с проевропейской премьером Майей Санду.
  • Предыдущая власть считает все субботние решение парламента нелегитимным. Обе стороны обвиняют друг друга в узурпации власти.
  • Европейский союз на уровне Еврокомиссии и Высокого представителя по вопросам внешней политики официально сообщил, что считает легитимным избрание нового правительства.

Темы: МолдоваНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Молдова
Молдова надасть знижку на транзит українського зерна залізницею до трьох портів
В ЕС разработали стратегию интеграции железнодорожных систем Украины и Молдовы в европейскую
Нидерланды выделят дополнительные 8 млн на военную поддержку Грузии, Молдовы и БиГ
Последние новости
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
Все новости...
Реклама: