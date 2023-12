В НАТО призвали к мирному решению политического кризиса в Молдове

НАТО обеспокоено политическим кризисом в Молдове и призывает политические стороны к сдержанности и урегулированию ситуации путем диалога.

Об этом идет речь в заявлении официального представителя альянса Оана Лунгеску.

"НАТО с обеспокоенностью следит за политическим кризисом в давнем партнере Республике Молдова. Мы призываем все политические силы Молдовы проявлять спокойствие, сдержанность и урегулировать разногласия путем диалога", − написала Лунгеску в Twitter.

#NATO is following with concern the situation in the Republic of #Moldova, a long-standing partner. We call on all political forces in 🇲🇩 to exercise calm, restraint & to resolve differences through dialogue. Read my statement https://t.co/hPWrNL6HDm