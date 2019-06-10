В НАТО призвали к мирному решению политического кризиса в Молдове

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Понедельник, 10 июня 2019, 05:03

НАТО обеспокоено политическим кризисом в Молдове и призывает политические стороны к сдержанности и урегулированию ситуации путем диалога.

Об этом идет речь в заявлении официального представителя альянса Оана Лунгеску.

"НАТО с обеспокоенностью следит за политическим кризисом в давнем партнере Республике Молдова. Мы призываем все политические силы Молдовы проявлять спокойствие, сдержанность и урегулировать разногласия путем диалога", − написала Лунгеску в Twitter.

"Демократически избранные лидеры Республики Молдова должны работать вместе, чтобы преодолеть этот кризис. Мы подтверждаем постоянную поддержку НАТО Республике Молдова в реформировании ее институтов обороны и безопасности. НАТО и Республика Молдова являются тесными партнерами более 25 лет. Мы по-прежнему привержены независимости, суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова", - говорится в заявлении НАТО.

Подробно о событиях в Кишиневе читайте в статье "На грани переворота: что происходит в Молдове и что это значит для Украины"

Напоминаем:

  • Парламентское большинство в Молдове в составе пророссийской Соцпартии и проевропейского блока ACUM избрал руководство законодательного органа (его возглавила социалистка Гречаная) и назначило правительство во главе с проевропейской премьером Майей Санду.
  • Предыдущая власть считает все субботние решение парламента нелегитимным. Обе стороны обвиняют друг друга в узурпации власти.
  • Европейский союз на уровне Еврокомиссии и Высокого представителя по вопросам внешней политики официально сообщил, что считает легитимным избрание нового правительства.

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Темы: Молдова НАТО


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