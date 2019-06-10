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У таборі в Чернівецькій області отруїлися 30 дітей

Понеділок, 10 червня 2019, 05:07

У Чернівецькій області із симптомами отруєння госпіталізовано 30 вихованців дитячого табору

Про це повідомляє місцева інформаційна агенція АСС.

У 30-ти дітей, які відпочивають у літньому таборі в селі Репужинці Заставнівського району на Буковині, виявилися симптоми отруєння. Наразі в таборі працюють лікарі, які виясняють причини захворювання.

Виклик про нездужання вихованців отримали фахівці Чернівецького обласного лабораторного центру МОЗ України.

Як розповів заступник директора ДУ "Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України" Сергій Торський, 9 червня, отримали повідомлення про скарги на біль у животі та блювоту у 30-ти дітей, які відпочивають у таборі в Репужинцях. Наразі туди виїхали фахівці з лабораторії та медики Заставнівської ЦРЛ.

За словами керівника ГУ Держпродспоживслужби Чернівецької області Олександра Александрюка, у хворих дітей спостерігалася нудота та блювота.

"Але ситуація покращується. Комісія в складі Держпродспоживслужби та обласного лабораторного центру працює на місці. Встановлюємо, що могло спричинити захворювання дітей", - сказав Александрюк.

"Українська правда" у Threads

Теми: дітиЧернівецька область
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