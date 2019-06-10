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В лагере в Черновицкой области отравились 30 детей

Понедельник, 10 июня 2019, 05:07

В Черновицкой области с симптомами отравления госпитализированы 30 воспитанников детского лагеря

Об этом сообщает местное информационное агентство АСС.

У 30-ти детей, отдыхающих в летнем лагере в селе Репужинцы Заставнивского района на Буковине, обнаружились симптомы отравления. Сейчас в лагере работают врачи, которые выясняют причины заболевания.

Вызов о недомогании воспитанников получили специалисты Черновицкого областного лабораторного центра МЗ Украины.

Как рассказал заместитель директора ГУ "Черновицкий областной лабораторный центр МЗ Украины" Сергей Торский, 9 июня, получили сообщение о жалобах на боль в животе и рвоту в 30-ти детей, отдыхающих в лагере в Репужинцах. Туда выехали специалисты из лаборатории и медики Заставненской ЦРБ.

По словам руководителя ГУ Госпродспотребслужбы Черновицкой области Александра Александрюка, у больных детей наблюдалась тошнота и рвота.

"Но ситуация улучшается. Комиссия в составе Госпродспотребслужбы и областного лабораторного центра работает на месте. Устанавливаем, что могло вызвать заболевание детей", - сказал Александрюк.

Темы: детиЧерновицкая область
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