Трампу рекомендують відкласти заборону на використання обладнання Huawei

Президенту США Дональда Трампа рекомендують відкласти дію указу, який обмежує співпрацю уряду США з китайською компанією Huawei Technologies Co.

Про це пише Bloomberg.

У листі віце-президенту Майку Пенсу виконуючий обов'язки глави бюджетного управління Білого дому Рассел Воут попросив відкласти дію указу, який забороняє будь-якому виконавчому органу, державному підряднику або компанії, яка отримує державну позику або грант, використовувати обладнання Huawei.

Воут попередив, що закон стане тягарем для американських компаній, які використовують технологію Huawei.

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