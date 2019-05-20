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ЗМІ: Телефони Huawei на Android втратять доступ до оновлень і сервісів

Понеділок, 20 травня 2019, 03:14

Компанія Google Alphabet Inc частково призупинила співпрацю з китайським виробником смартфонів ы телекомунікаційного обладнання Huawei.

Про це, посилаючись на джерело, пише Reuters.

Цей рішення може обмежити можливості Huawei з виробництва смартфонів для продажу за межами Китаю, оскільки компанія втратить доступ до оновлень операційної системи Android. Наступна версія смартфонів на Android також втратить доступ до популярних сервісів, включаючи Google Play Store, програми Gmail і YouTube.

"Huawei зможе використовувати тільки публічну версію Android і не зможе отримати доступ до пропрієтарних додатків і сервісів від Google", - сказало джерело.

Нагадаємо:

  • Президент США Дональд Трамп підписав указ, що забороняє американським компаніям використовувати іноземні телекомунікації, які можуть створювати ризик для країни.
  • Як повідомляється, адміністрація Трампа додала Huawei Technologies Co Ltd в список компаній, торгівля з якими забороняється.
  • Наприкінці квітня Центральне розвідувальне управління  повідомило союзникам США про те, що китайська телекомунікаційна корпорація Huawei отримує фінансування від органів безпеки КНР.
  • За даними британського видання The Times, яке посилалося на власні джерела, Huawei отримує кошти від Народно-визвольної армії Китаю та від комісії з національної безпеки Комуністичної партії Китаю. 
  • Отриману інформацію США передали своїм партнерам із розвідувального альянсу Five Eyes, до якого входять Велика Британія, Австралія, Канада, Нова Зеландія та США.
  • США, Канада, Австралія, Велика Британія та Японія наклали значні обмеження на Huawei і ZTE через побоювання, що використання продукції Huawei зробить їхні мережі вразливими для проникнення та шпигунства ззовні. Норвегія, Польща і Німеччина також розглядають подібні кроки.
  • Техніка Huawei нібито має "чорні двері", які дають китайським спецслужбам доступ до зашифрованих даних пристроїв, хоча Пекін це заперечує.
  • У Єврокомісії переконані, що китайські компанії виробляють чіпи, які можуть бути використані "для отримання секретів".

"Українська правда" у Threads

Теми: технологіїСШАКитай
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