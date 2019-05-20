ЗМІ: Телефони Huawei на Android втратять доступ до оновлень і сервісів

Компанія Google Alphabet Inc частково призупинила співпрацю з китайським виробником смартфонів ы телекомунікаційного обладнання Huawei.

Про це, посилаючись на джерело, пише Reuters.

Цей рішення може обмежити можливості Huawei з виробництва смартфонів для продажу за межами Китаю, оскільки компанія втратить доступ до оновлень операційної системи Android. Наступна версія смартфонів на Android також втратить доступ до популярних сервісів, включаючи Google Play Store, програми Gmail і YouTube.

"Huawei зможе використовувати тільки публічну версію Android і не зможе отримати доступ до пропрієтарних додатків і сервісів від Google", - сказало джерело.

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