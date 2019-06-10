У США перевірять Facebook і Google на відповідність антимонопольному законодавству

Перевірка Конгресу США щодо інтернет-концернів зосереджена не на конкретній компанії, а на цифровому ринку, де домінують великі технологічні платформи.

Про це заявив конгресмен-демократ Девід Чічілліне в ефірі телеканалу Fox News, пише DW.

Він особливо виділив намір Конгресу США вивчити діяльність компанії Google і соціальної мережі Facebook, перевіривши її відповідність антимонопольному законодавству.

За словами Чічілліне, Google контролює 94 відсотки пошуку на мобільних телефонах, а в соціальній мережі зареєстровано 2,7 млрд користувачів. Конгресмен назвав їх "монополіями" і додав, що вони збирають дані користувачів. Це негативно позначається на недоторканності приватного життя, зазначив Чічілліне.

Крім того, використання даних не за призначенням шкодить інноваціям та підприємництву, підкреслив він, навівши як приклад "усунення конкурентів" і "поведінку, що порушує антимонопольне законодавство".

Необхідно вивчити цей сегмент, щоб зрозуміти, як посилити конкуренцію, захистити споживачів і забезпечити умови для виходу на ринок нових гравців, підсумував конгресмен.

Про намір Конгресу США перевірити конкуренцію на цифрових ринках стало відомо 3 червня. За інформацією американських ЗМІ, аналогічне розслідування планують провести міністерство юстиції США і Федеральна торгова комісія. Після появи повідомлень про можливу перевірку біржові котирування провідних інтернет-концернів істотно знизилися.