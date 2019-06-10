Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У США перевірять Facebook і Google на відповідність антимонопольному законодавству

Понеділок, 10 червня 2019, 07:27

Перевірка Конгресу США щодо інтернет-концернів зосереджена не на конкретній компанії, а на цифровому ринку, де домінують великі технологічні платформи.

Про це заявив конгресмен-демократ Девід Чічілліне в ефірі телеканалу Fox News, пише DW.

Він особливо виділив намір Конгресу США вивчити діяльність компанії Google і соціальної мережі Facebook, перевіривши її відповідність антимонопольному законодавству.

За словами Чічілліне, Google контролює 94 відсотки пошуку на мобільних телефонах, а в соціальній мережі зареєстровано 2,7 млрд користувачів. Конгресмен назвав їх "монополіями" і додав, що вони збирають дані користувачів. Це негативно позначається на недоторканності приватного життя, зазначив Чічілліне.

Крім того, використання даних не за призначенням шкодить інноваціям та підприємництву, підкреслив він, навівши як приклад "усунення конкурентів" і "поведінку, що порушує антимонопольне законодавство".

Необхідно вивчити цей сегмент, щоб зрозуміти, як посилити конкуренцію, захистити споживачів і забезпечити умови для виходу на ринок нових гравців, підсумував конгресмен.

Про намір Конгресу США перевірити конкуренцію на цифрових ринках стало відомо 3 червня. За інформацією американських ЗМІ, аналогічне розслідування планують провести міністерство юстиції США і Федеральна торгова комісія. Після появи повідомлень про можливу перевірку біржові котирування провідних інтернет-концернів істотно знизилися.

"Українська правда" у Threads

Теми: facebookсоцмережітехнологіїСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
facebook
Meta розпочала фінальний раунд звільнень
Facebook та Instagram запускають платну підписку для підтвердження акаунтів
Meta розблокувала акаунти Трампа у Facebook та Instagram
Останні новини
13:22
Кремль через "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування
13:21
Вчені вперше зблизька роздивилися наслідки вибуху масивної зірки Чумацького Шляху
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
13:02
Для стадіонів розробили заходи безпеки, щоб повернути на трибуни глядачів
12:57
Прикордонники не винні: нацпарк спростував слова про причетність ДПСУ до "смерті ведмедиці"
12:54
У черзі на кордонах України стоять понад 4 тисячі вантажівок − ДПСУ
12:51
Україна може імпортувати з ЄС до 1,7 ГВт електроенерії - Шмигаль
12:42
Вчені виявили позитивний вплив екстракту канабісу на мозок ВІЛ-інфікованих людей
12:41
NovaPay випустила платіжні карти й першою серед небанків запускає мобільний застосунок
12:40
Футбол, "Наруто" й 1980-ті: Google назвав найпопулярніші запити за 25 років
Усі новини...
Реклама: