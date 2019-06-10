В США проверят Facebook и Google на соответствие антимонопольному законодательству

38 просмотров
Понедельник, 10 июня 2019, 07:27

Проверка Конгресса США в отношении интернет-концернов сосредоточена не на конкретной компании, а на цифровом рынке, где доминируют крупные технологические платформы.

Об этом заявил конгрессмен-демократ Дэвид Чичиллине  в эфире телеканала Fox News, пишет DW.

Он особо выделил намерение Конгресса США изучить деятельность компании Google и социальной сети Facebook, проверив ее соответствие антимонопольному законодательству.

По словам Чичиллине, Google контролирует 94 процента поиска на мобильных телефонах, а в социальной сети зарегистрированы 2,7 млрд пользователей. Конгрессмен назвал их "монополиями" и добавил, что они собирают данные пользователей. Это отрицательно сказывается на неприкосновенности частной жизни, отметил Чичиллине.

Кроме того, использование данных не по назначению вредит инновациям и предпринимательству, подчеркнул он, приведя в качестве примера "устранение конкурентов" и "поведение, нарушающее антимонопольное законодательство".

Необходимо изучить этот сегмент, чтобы понять, как усилить конкуренцию, защитить потребителей и обеспечить условия для выхода на рынок новых игроков, подытожил конгрессмен.

О намерении Конгресса США проверить конкуренцию на цифровых рынках стало известно 3 июня. По информации американских СМИ, аналогичное расследование планируют провести министерство юстиции США и Федеральная торговая комиссия. После появления сообщений о возможной проверке биржевые котировки ведущих интернет-концернов существенно снизились.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: facebook соцсети технологии США


powered by lun.ua
Материалы по теме
Украина впервые получила своего менеджера в Facebook 3 июня 2019, 23:10
Reuters: Перед выборами в Конгресс боты агитировали против Трампа 29 мая 2019, 07:01
Facebook за полгода удалил более 3 миллиардов фейковых аккаунтов 24 мая 2019, 05:58
Все новости
Главные новости
Генпрокуратура возобновила расследование против Иванющенко - источник
Задержанным в Бангладеш украинцам инкриминируют ограбление в составе ОПГ
Националисты пойдут в Верховную Раду в списке "Свободы"
В реку Рось вылились инсектициды, в Белой Церкви отключают воду
Все новости
психология

5 золотых правил, которые помогут вам уважать свое время

исследование

Баловать себя вкусненьким на выходных – вредно

ted

5 советов, как уничтожить свои мечты и не достичь желаемого

Поиск по сайту
Архив
Весь архів