У Чорноморську поліцейське авто підрізав один ВАЗ і стукнув інший

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Понеділок, 10 червня 2019, 10:30

У місті Чорноморськ в Одеській області сталася дорожньо-транспортна подія за участю службового автомобіля поліції.

"Подія сталася в місті Чорноморськ, коли група реагування патрульної поліції перевіряла документи водія ВАЗу, який підрізав їхній автомобіль", – повідомляє поліція Одеської області.

"На великій швидкості у припаркований на узбіччі службовий автомобіль із ввімкненими проблисковими маячками влетів інший ВАЗ, за кермом якого був 23-річний водій з явними ознаками сп’яніння", – інформує відомство.

 

У результаті аварії постраждав один зі співробітників поліції. Він потрапив у лікарню з переламаними ребрами, забоєм грудної клітини та черепно-мозковою травмою.

Винуватець ДТП – у відділку поліції.

Він пройшов медичний огляд на стан алкоголю в крові.

 

Вирішується питання про правову кваліфікацію події.

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Теми: поліція Одеська область ДТП


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