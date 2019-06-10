У Чорноморську поліцейське авто підрізав один ВАЗ і стукнув інший

У місті Чорноморськ в Одеській області сталася дорожньо-транспортна подія за участю службового автомобіля поліції.

"Подія сталася в місті Чорноморськ, коли група реагування патрульної поліції перевіряла документи водія ВАЗу, який підрізав їхній автомобіль", – повідомляє поліція Одеської області.

"На великій швидкості у припаркований на узбіччі службовий автомобіль із ввімкненими проблисковими маячками влетів інший ВАЗ, за кермом якого був 23-річний водій з явними ознаками сп’яніння", – інформує відомство.

У результаті аварії постраждав один зі співробітників поліції. Він потрапив у лікарню з переламаними ребрами, забоєм грудної клітини та черепно-мозковою травмою.

Винуватець ДТП – у відділку поліції.

Він пройшов медичний огляд на стан алкоголю в крові.

Вирішується питання про правову кваліфікацію події.