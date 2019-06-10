В Черноморске полицейское авто подрезал один ВАЗ и стукнул другой

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Понедельник, 10 июня 2019, 10:30

В городе Черноморск в Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля полиции.

"ЧП произошло в городе Черноморск, когда группа реагирования патрульной полиции проверяла документы водителя ВАЗа, который подрезал их автомобиль", – сообщает полиция Одесской области.

"На большой скорости в припаркованный на обочине служебный автомобиль с включенными проблесковыми маячками влетел другой ВАЗ, за рулем которого был 23-летний водитель с явными признаками опьянения", – информирует ведомство.

 

В результате аварии пострадал один из сотрудников полиции. Он попал в больницу с переломанными ребрами, ушибом грудной клетки и черепно-мозговой травмой.

Виновник ДТП – в отделении полиции.

Он прошел медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови.

 

Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

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Темы: полиция Одесская область ДТП


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