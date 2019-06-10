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Тимошенко готова до коаліції з Зеленським

Понеділок, 10 червня 2019, 10:47
Тимошенко готова до коаліції з Зеленським

Партія "Батьківщина" готова до вступу в коаліцію з партією "Слуга народу" у наступному парламенті.

Про це заявила лідерка партії Юлія Тимошенко на з‘їзді ВО " Батьківщина" у понеділок у Києві.

"Наша команда налаштована йти у сильну коаліцію з новим президентом. Ми готові запропонувати сильний план дій. Ми хочемо втілити "Новий курс", - заявила Тимошенко.

 
фото Романа Кравця, УП

"І не просто створити якусь коаліцію, ми пропонуємо назвати її "коаліцією дій". У нас є не просто план, у нас є план дій вже на 100 днів", - додата вона.

За її словами, команда "Батьківщини" може об'єднатися у коаліцію з партією "Слуга народу" і іншими новими демократичними силами і вже за сто днів показати результат своєї роботи.

Зокрема, серед пріоритетних завдань вона назвала зниження тарифів, налагодження економіки, ріст пенсій та інше.

"За сто днів ми подивимося, що у нас відбувалося з культурою, освітою, медициною. Ухвалимо закон про страхову медицину і припинимо те, що у нас називали медичною реформою", - сказала Тимошенко.

 
фото Романа Кравця, УП

Політик додала, що вибори президента дали українцям "новий, красивий шанс", і саме тому, щоб він не був змарнований, "Батьківщина" і інші партії мають об'єднатися і вже за сто днів "повернути Україну з оренди людям".

Вона наголосила, що об'єднана команда має повернути всіх бранців Кремля, провести переговори про мир на Донбасі, без капітуляції та торгівлі Кримом, а також зробити людей щасливим.

Разом з Тимошенко на вибори йдуть Сергій Тарута та Валентин Наливайченко.

Роман Кравець, Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ТимошенкоБатьківщинаЗеленськийСлуга народукоаліція
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