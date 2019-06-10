Тимошенко готова к коалиции с Зеленским

8896 просмотров
Понедельник, 10 июня 2019, 10:47

Партия "Батькивщина" готова к вступлению в коалицию с партией "Слуга народа" в следующем парламенте.

Об этом заявила лидер партии Юлия Тимошенко на съезде ВО "Батькивщина" в понедельник в Киеве.

"Наша команда настроена идти в сильную коалицию с новым президентом. Мы готовы предложить сильный план действий. Мы хотим воплотить "Новый курс"", - заявила Тимошенко.

 
фото Романа Кравца, УП

"И не просто создать какую-то коалицию, мы предлагаем назвать ее "Коалицией действий". У нас есть не просто план, у нас есть план действий уже на 100 дней", - добавить она.

По ее словам, команда "Батькивщины" может объединиться в коалицию с партией "Слуга народа" и другими новыми демократическими силами и уже через сто дней показать результат своей работы.

В частности, среди приоритетных задач она назвала снижение тарифов, налаживание экономики, рост пенсий и прочее.

"За сто дней мы посмотрим, что у нас происходило с культурой, образованием, медициной. Примем закон о страховой медицине и прекратим то, что у нас называли медицинской реформой", - сказала Тимошенко.

 
фото Романа Кравца, УП

Политик добавила, что выборы президента дали украинцам "новый, красивый шанс", и именно поэтому, чтобы он не был потерян, "Батькивщина" и другие партии должны объединиться и уже через сто дней "вернуть Украину с аренды людям".

Она подчеркнула, что объединенная команда должна вернуть всех пленников Кремля, провести переговоры о мире на Донбассе, без капитуляции и торговли Крымом, а также сделать людей счастливым.

Вместе с Тимошенко на выборы идут Сергей Тарута и Валентин Наливайченко.

Роман Кравец, Яна Миланова, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Тимошенко Батькивщина Зеленский Слуга народа коалиция


powered by lun.ua
Материалы по теме
Геращенко резко ответила Тимошенко на "чистый лист с Россией" 3 июня 2019, 12:32
Тимошенко о переговорах о пленных в РФ: Надо начинать все с чистого листа 3 июня 2019, 11:51
Тимошенко хочет найти Гройсману временную замену 30 мая 2019, 12:12
Все новости
Главные новости
Тимошенко готова к коалиции с Зеленским
Разведение сил в Станице Луганской снова сорвали – штаб
Генпрокуратура возобновила расследование против Иванющенко - источник
Задержанным в Бангладеш украинцам инкриминируют ограбление в составе ОПГ
Все новости
еда

Как португальские паштейши вкусно приживаются в Украине

исследование

Баловать себя вкусненьким на выходных – вредно

еда

Как ваше питание вызывает набор веса и при чем здесь обработанная пища

Поиск по сайту
Архив
Весь архів