Тимошенко готова к коалиции с Зеленским

Партия "Батькивщина" готова к вступлению в коалицию с партией "Слуга народа" в следующем парламенте.

Об этом заявила лидер партии Юлия Тимошенко на съезде ВО "Батькивщина" в понедельник в Киеве.

"Наша команда настроена идти в сильную коалицию с новым президентом. Мы готовы предложить сильный план действий. Мы хотим воплотить "Новый курс"", - заявила Тимошенко.

фото Романа Кравца, УП

"И не просто создать какую-то коалицию, мы предлагаем назвать ее "Коалицией действий". У нас есть не просто план, у нас есть план действий уже на 100 дней", - добавить она.

По ее словам, команда "Батькивщины" может объединиться в коалицию с партией "Слуга народа" и другими новыми демократическими силами и уже через сто дней показать результат своей работы.

В частности, среди приоритетных задач она назвала снижение тарифов, налаживание экономики, рост пенсий и прочее.

"За сто дней мы посмотрим, что у нас происходило с культурой, образованием, медициной. Примем закон о страховой медицине и прекратим то, что у нас называли медицинской реформой", - сказала Тимошенко.

фото Романа Кравца, УП

Политик добавила, что выборы президента дали украинцам "новый, красивый шанс", и именно поэтому, чтобы он не был потерян, "Батькивщина" и другие партии должны объединиться и уже через сто дней "вернуть Украину с аренды людям".

Она подчеркнула, что объединенная команда должна вернуть всех пленников Кремля, провести переговоры о мире на Донбассе, без капитуляции и торговли Крымом, а также сделать людей счастливым.

Вместе с Тимошенко на выборы идут Сергей Тарута и Валентин Наливайченко.