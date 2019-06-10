Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Тимошенко готова к коалиции с Зеленским

Понедельник, 10 июня 2019, 10:47
Тимошенко готова к коалиции с Зеленским

Партия "Батькивщина" готова к вступлению в коалицию с партией "Слуга народа" в следующем парламенте.

Об этом заявила лидер партии Юлия Тимошенко на съезде ВО "Батькивщина" в понедельник в Киеве.

"Наша команда настроена идти в сильную коалицию с новым президентом. Мы готовы предложить сильный план действий. Мы хотим воплотить "Новый курс"", - заявила Тимошенко.

 
фото Романа Кравца, УП

"И не просто создать какую-то коалицию, мы предлагаем назвать ее "Коалицией действий". У нас есть не просто план, у нас есть план действий уже на 100 дней", - добавить она.

По ее словам, команда "Батькивщины" может объединиться в коалицию с партией "Слуга народа" и другими новыми демократическими силами и уже через сто дней показать результат своей работы.

В частности, среди приоритетных задач она назвала снижение тарифов, налаживание экономики, рост пенсий и прочее.

"За сто дней мы посмотрим, что у нас происходило с культурой, образованием, медициной. Примем закон о страховой медицине и прекратим то, что у нас называли медицинской реформой", - сказала Тимошенко.

 
фото Романа Кравца, УП

Политик добавила, что выборы президента дали украинцам "новый, красивый шанс", и именно поэтому, чтобы он не был потерян, "Батькивщина" и другие партии должны объединиться и уже через сто дней "вернуть Украину с аренды людям".

Она подчеркнула, что объединенная команда должна вернуть всех пленников Кремля, провести переговоры о мире на Донбассе, без капитуляции и торговли Крымом, а также сделать людей счастливым.

Вместе с Тимошенко на выборы идут Сергей Тарута и Валентин Наливайченко.

Роман Кравец, Яна Миланова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТимошенкоБатькивщинаЗеленскийСлуга народакоалиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Тимошенко
Украина и ее "если бы"
Успеть до контрнаступления. Усиление Ермака, ротация в Кабмине, обиды депутатов
Лидер "Батькивщины" Тимошенко начало нового года встретила в Дубае - УП
Последние новости
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
Все новости...
Реклама: