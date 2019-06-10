"Батьківщина" оприлюднила свою першу п’ятірку
Партія "Батьківщина" оприлюднила лише першу п’ятірку свого списку перед виборами.
Її представили на XIV з'їзді "Батьківщини" у Києві, повідомляє кореспондент "Української правди".
Перші 5 позицій у партії виглядають так:
1 Юлія Тимошенко;
2 Сергій Тарута;
3 Валентин Наливайченко;
4 Сергій Соболєв;
5 Олена Кондратюк.
Також 10 червня Юлія Тимошенко заявила, що її політична сила готова після дострокових виборів єднатися в коаліцію з президентською партією "Слуга народу" у Верховній Раді IX скликання.
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Нагадаємо:
- 21 травня, одразу після своєї інавгурації, президент Володимир Зеленський розпустив Верховну Раду XVII скликання.
- Дострокові вибори у парламент він призначив на 21 липня.
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