"Батьківщина" оприлюднила свою першу п’ятірку

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Понеділок, 10 червня 2019, 11:12

Партія "Батьківщина" оприлюднила лише першу п’ятірку свого списку перед виборами.

Її представили на XIV з'їзді "Батьківщини" у Києві, повідомляє кореспондент "Української правди".

Перші 5 позицій у партії виглядають так:

1 Юлія Тимошенко;

2 Сергій Тарута;

3 Валентин Наливайченко;

4 Сергій Соболєв;

5 Олена Кондратюк.

П'ятірка
П'ятірка "Батьківщини"
Фото Романа Кравця, УП

Також 10 червня Юлія Тимошенко заявила, що її політична сила готова після дострокових виборів єднатися в коаліцію з президентською партією "Слуга народу" у Верховній Раді IX скликання.

 

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Нагадаємо:

  • 21 травня, одразу після своєї інавгурації, президент Володимир Зеленський розпустив Верховну Раду XVII скликання.
  • Дострокові вибори у парламент він призначив на 21 липня.

Роман Кравець, УП

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Теми: Батьківщина Тимошенко вибори


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