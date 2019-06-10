"Батьківщина" оприлюднила свою першу п’ятірку

Партія "Батьківщина" оприлюднила лише першу п’ятірку свого списку перед виборами.

Її представили на XIV з'їзді "Батьківщини" у Києві, повідомляє кореспондент "Української правди".

Перші 5 позицій у партії виглядають так:

1 Юлія Тимошенко;

2 Сергій Тарута;

3 Валентин Наливайченко;

4 Сергій Соболєв;

5 Олена Кондратюк.

П'ятірка "Батьківщини" Фото Романа Кравця, УП

Також 10 червня Юлія Тимошенко заявила, що її політична сила готова після дострокових виборів єднатися в коаліцію з президентською партією "Слуга народу" у Верховній Раді IX скликання.

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