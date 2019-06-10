"Батькивщина" обнародовала свою первую пятерку

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Понедельник, 10 июня 2019, 11:12

Партия "Батькивщина" обнародовала только первую пятерку своего списка перед выборами.

Ее представили на XIV съезде "Батькивщины" в Киеве, сообщает корреспондент "Украинской правды".

Первые 5 позиций в партии выглядят так:

1 Юлия Тимошенко;

2 Сергей Тарута;

3 Валентин Наливайченко;

4 Сергей Соболев;

5 Елена Кондратюк.

 
Фото Романа Кравца

Также 10 июня Юлия Тимошенко заявила, что ее политическая сила готова после досрочных выборов объединиться в коалицию с президентской партией "Слуга народа" в Верховной Раде IX созыва.

 

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Напомним:

  • 21 мая, сразу после своей инаугурации, президент Владимир Зеленский распустил Верховную Раду XVII созыва.
  • Досрочные выборы в парламент он назначил на 21 июля.

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Темы: Батькивщина Тимошенко виборы


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