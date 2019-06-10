"Батькивщина" обнародовала свою первую пятерку
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Понедельник, 10 июня 2019, 11:12
Партия "Батькивщина" обнародовала только первую пятерку своего списка перед выборами.
Ее представили на XIV съезде "Батькивщины" в Киеве, сообщает корреспондент "Украинской правды".
Первые 5 позиций в партии выглядят так:
1 Юлия Тимошенко;
2 Сергей Тарута;
3 Валентин Наливайченко;
4 Сергей Соболев;
5 Елена Кондратюк.
Также 10 июня Юлия Тимошенко заявила, что ее политическая сила готова после досрочных выборов объединиться в коалицию с президентской партией "Слуга народа" в Верховной Раде IX созыва.
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Напомним:
- 21 мая, сразу после своей инаугурации, президент Владимир Зеленский распустил Верховную Раду XVII созыва.
- Досрочные выборы в парламент он назначил на 21 июля.
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