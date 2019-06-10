"Батькивщина" обнародовала свою первую пятерку

Партия "Батькивщина" обнародовала только первую пятерку своего списка перед выборами.

Ее представили на XIV съезде "Батькивщины" в Киеве, сообщает корреспондент "Украинской правды".

Первые 5 позиций в партии выглядят так:

1 Юлия Тимошенко;

2 Сергей Тарута;

3 Валентин Наливайченко;

4 Сергей Соболев;

5 Елена Кондратюк.

Пятерка "Батькивщины" Фото Романа Кравца, УП

Также 10 июня Юлия Тимошенко заявила, что ее политическая сила готова после досрочных выборов объединиться в коалицию с президентской партией "Слуга народа" в Верховной Раде IX созыва.

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Напомним: