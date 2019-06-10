Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Молдовa не пустилa журналістів російського каналу - ЗМІ

Понеділок, 10 червня 2019, 11:14

Прикордонна поліція Молдови відмовила у в'їзді в країну знімальній групі російського "П'ятого каналу", її депортують.

Про це, як передає "Європейська правда", пише ТАСС з посиланням на джерела в аеропорту Кишинева.

Глава прес-служби прикордонної поліції Молдови Раїса Новіцкі сказала агентству, що поки не має відомостей про інцидент.

"Як тільки у нас буде інформація, ми повідомимо її представникам ЗМІ", - пообіцяла Новіцкі.

Станом на 10:40, на сайті поліції немає відповідного повідомлення.

Раніше прикордонна поліція Молдови відмовила у в'їзді в республіку знімальним групам НТВ і "Россия-1", а також працівникам "Комсомольської правди" та інших видань, які планували взяти інтерв'ю у президента країни Ігоря Додона.

Теми: МолдоваРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
Молдова
Молдова надасть знижку на транзит українського зерна залізницею до трьох портів
В ЄС розробили стратегію інтеграції залізничних систем України та Молдови в європейську
Нідерланди виділять додаткові 8 млн на військову підтримку Грузії, Молдови та БіГ
Останні новини
13:22
Кремль через "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування
13:21
Вчені вперше зблизька роздивилися наслідки вибуху масивної зірки Чумацького Шляху
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
13:02
Для стадіонів розробили заходи безпеки, щоб повернути на трибуни глядачів
12:57
Прикордонники не винні: нацпарк спростував слова про причетність ДПСУ до "смерті ведмедиці"
12:54
У черзі на кордонах України стоять понад 4 тисячі вантажівок − ДПСУ
12:51
Україна може імпортувати з ЄС до 1,7 ГВт електроенерії - Шмигаль
12:42
Вчені виявили позитивний вплив екстракту канабісу на мозок ВІЛ-інфікованих людей
12:41
NovaPay випустила платіжні карти й першою серед небанків запускає мобільний застосунок
12:40
Футбол, "Наруто" й 1980-ті: Google назвав найпопулярніші запити за 25 років
Усі новини...
Реклама: