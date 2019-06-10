Молдовa не пустилa журналістів російського каналу - ЗМІ

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Понеділок, 10 червня 2019, 11:14

Прикордонна поліція Молдови відмовила у в'їзді в країну знімальній групі російського "П'ятого каналу", її депортують.

Про це, як передає "Європейська правда", пише ТАСС з посиланням на джерела в аеропорту Кишинева.

Глава прес-служби прикордонної поліції Молдови Раїса Новіцкі сказала агентству, що поки не має відомостей про інцидент.

"Як тільки у нас буде інформація, ми повідомимо її представникам ЗМІ", - пообіцяла Новіцкі.

Станом на 10:40, на сайті поліції немає відповідного повідомлення.

Раніше прикордонна поліція Молдови відмовила у в'їзді в республіку знімальним групам НТВ і "Россия-1", а також працівникам "Комсомольської правди" та інших видань, які планували взяти інтерв'ю у президента країни Ігоря Додона.

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Теми: Молдова Росія


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