Молдовa не пустилa журналістів російського каналу - ЗМІ
Прикордонна поліція Молдови відмовила у в'їзді в країну знімальній групі російського "П'ятого каналу", її депортують.
Про це, як передає "Європейська правда", пише ТАСС з посиланням на джерела в аеропорту Кишинева.
Глава прес-служби прикордонної поліції Молдови Раїса Новіцкі сказала агентству, що поки не має відомостей про інцидент.
"Як тільки у нас буде інформація, ми повідомимо її представникам ЗМІ", - пообіцяла Новіцкі.
Станом на 10:40, на сайті поліції немає відповідного повідомлення.
Раніше прикордонна поліція Молдови відмовила у в'їзді в республіку знімальним групам НТВ і "Россия-1", а також працівникам "Комсомольської правди" та інших видань, які планували взяти інтерв'ю у президента країни Ігоря Додона.
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