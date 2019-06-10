Молдовa не пустилa журналистов российского канала - СМИ

Пограничная полиция Молдовы отказала во въезде в страну съемочной группе российского "Пятого канала", ее депортируют.

Об этом, как передает "Европейская правда", пишет ТАСС со ссылкой на источники в аэропорту Кишинева.

Глава пресс-службы пограничной полиции Молдовы Раиса Новицки сказала агентству, что пока не располагает сведениями об инциденте.

"Как только у нас будет информация, мы сообщим ее представителям СМИ", - пообещала Новицки.

По состоянию на 10:40 на сайте полиции нет соответствующего сообщения.

Ранее пограничная полиция Молдовы отказала во въезде в страну съемочным группам НТВ и "Россия-1", а также работникам "Комсомольской правды" и других изданий, которые планировали взять интервью у президента Игоря Додона.