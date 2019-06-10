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Через обшуки окупантів у кримської татарки почалися передчасні пологи

Понеділок, 10 червня 2019, 11:18

Під час обшуків російських силовиків у будинку кримського татарина Ризи Омерова у його дружини почалися передчасні пологи на 7-му місяці вагітності.

Про це 10 червня повідомляє "Кримська солідарність" в Facebook.

Відзначається, що жінку відвезли до пологового будинку.

Крім того, вранці по дорозі в Ростов були зупинені працівниками ДПС сестра і батько Ризи Омерова - Фатма Ісмаїлова і Енвер Омеров. На даний момент Енвер Омеров затриманий.

Фатма Ісмаїлова є дружиною Рустема Ісмаїлова, фігуранта у "справі Хізб ут-Тахрір".

 

Кореспондент "Радіо Свобода" Антон Наумлюк повідомив в Facebook про обшуки в Білогірську в будинку Енвера Омерова і його сина Ризи Омерова.

Також Наумлюк написав про обшуки в Алушті, Зарічному, селищі Малий маяк Алушти, селищі Ізобільне Алушти, Строгановці, селищі Зуя.

Журналіст зазначає, що в Алушті проводять обшук в будинку Ельдара Кантемирова.

У Кантемирова вже проходив обшук восени 2017 року, але ніякого звинувачення пред'явлено не було.

"Його вже відвезли з Алушти за місцем прописки в Зарічне, де також проводять обшук", - написав Наумлюк.

У Малому маяку Алушти обшукали будинок Месутова Руслана, а в селищі Ізобільне Алушти обшукали будинок Ленура Халілова, голови автономної релігійної громади "Алушта".

"Строганівка - оперативні дії в будинку Сулейманова Ескендера (брат фігуранта справи Хізб ут-Тахрір Руслана Сулейманова - "Друга Сімферопольська група")", - написав журналіст.

За його інформацією, Сулейманова відвезли в управління ФСБ, обшук проводив слідчий Сергій Махнєв, який очолює слідчу групу у справі "Другої Сімферопольської групи", який заявив, що справу Сулейманова об'єднають зі справою "Другої Сімферопольської групи" Хізб ут-Тахрір.

"Селище Зуя Білогірського району - обшук в будинку Айдера Джеппарова. Вже затриманий, відвезли до Сімферополя", - додав Наумлюк.

"Українська правда" у Threads

Теми: обшукиКримФСБ
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