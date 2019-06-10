Из-за обысков оккупантов у крымской татарки начались преждевременные роды

Во время обысков российских силовиков в доме крымского татарина Ризы Омерова у его супруги начались преждевременные роды на 7-м месяце беременности.

Об этом 10 июня сообщает "Крымская солидарность" в Facebook.

Отмечается, что женщину увезли в роддом.

Кроме того, утром по дороге в Ростов были остановлены сотрудниками ДПС сестра и отец Ризы Омерова - Фатма Исмаилова и Энвер Омеров. На данный момент Энвер Омеров задержан.

Фатма Исмаилова является супругой Рустема Исмаилова, фигуранта по "делу Хизб ут-Тахрир".

Корреспондент "Радио Свобода" Антон Наумлюк сообщил в Facebook об обысках в Белогорске в доме Энвера Омерова и его сына Ризы Омерова.

Также Наумлюк написал об обысках в Алуште, Заречном, поселке Малый маяк Алушты, поселке Изобильное Алушты, Строгановке, поселке Зуя.

Журналист отмечает, что в Алуште проводят обыск в доме Эльдара Кантемирова.

У Кантемирова уже проходил обыск осенью 2017 года, но никакого обвинения предъявлено не было.

"Его уже увезли из Алушты по месту прописки в Заречное, где также проводят обыск", - написал Наумлюк.

В Малом маяке Алушты обыскали дом Месутова Руслана, а в поселке Изобильное Алушты обыскали дом Ленура Халилова, председателя автономной религиозной общины "Алушта".

"Строгановка - оперативные действия в доме Сулейманова Эскендера (брат фигуранта дела Хизб ут-Тахрир Руслана Сулейманова - "Вторая Симферопольская группа")", - написал журналист.

По его информации, Сулейманова увезли в управление ФСБ, обыск проводил следователь Сергей Махнев, возглавляющий следственную группу по делу "Второй Симферопольской группы", заявивший, что дело Сулейманова будет объединено с делом "Второй Симферопольской группы" Хизб ут-Тахрир.

"Поселок Зуя Белогорского района - обыск в доме Айдера Джеппарова. Уже задержан, увезли в Симферополь", - добавил Наумлюк.