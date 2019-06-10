Патруль ОБСЄ обстріляли у районі Молодіжного

9 червня по обіді патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ обстріляли зі стрілецької зброї поблизу Молодіжного Луганської області.

Як повідомляє місія, у неділю по обіді патруль СММ у складі шести співробітників на двох броньованих автомобілях перебував приблизно за 45 м на схід від блокпоста збройних формувань на відстані орієнтовно 1,2 км на південний захід від н. п. Молодіжне (непідконтрольний урядові, 63 км на північний захід від Луганська) для моніторингу.

"О 14:34 до патруля підійшли два члени збройних формувань. Після нетривалого спілкування з трьома спостерігачами, які перебували біля автомобілів, вони повернулися на блокпост", – йдеться в повідомленні.

"О 14:36 три члени патруля Місії, які стояли біля автомобілів, почули вогонь зі стрілецької зброї на відстані близько 200 м на південь. Затим вони почули, як принаймні 3 кулі пролетіли з західного напрямку приблизно за 5 м над ними", – зазначають спостерігачі.

"Патруль СММ благополучно повернувся на свою базу в н. п. Кадіївка (кол. Стаханов; непідконтрольний урядові, 50 км на захід від Луганська)", – додає місія ОБСЄ.