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Патруль ОБСЕ обстреляли в районе Молодежного

Понедельник, 10 июня 2019, 11:53

9 июня после обеда патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обстреляли из стрелкового оружия вблизи Молодежного Луганской области.

Как сообщает миссия, в воскресенье после обеда патруль СММ в составе шести сотрудников на двух бронированных автомобилях находился примерно в 45 м к востоку от блокпоста вооруженных формирований на расстоянии ориентировочно 1,2 км юго-западнее н. п. Молодежное (неподконтрольный правительству, 63 км северо-западнее Луганска) для мониторинга.

"В 14:34 к патрулю подошли два члена вооруженных формирований. После непродолжительного общения с тремя наблюдателями, которые находились у автомобилей, они вернулись на блокпост", – говорится в сообщении.

"В 14:36 ​​три члена патруля Миссии, которые стояли у автомобилей, услышали огонь из стрелкового оружия на расстоянии около 200 м южнее. Затем они услышали, как минимум 3 пули пролетели с западного направления примерно 5 м над ними", – отмечают наблюдатели.

"Патруль СММ благополучно вернулся на свою базу в н. п. Кадиевка (быв. Стаханов; неподконтрольный правительству, 50 км к западу от Луганска)", – добавляет миссия ОБСЕ.

Темы: ДонбассОБСЕ
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