Холодницький: Зеленський до стінки не ставив і список для "посадок" не давав

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Понеділок, 10 червня 2019, 11:59

Президент Володимир Зеленський не ставив керівництву антикорупційних органів тимчасові рамки для демонстрації ефективності роботи і обіцяв не захищати корупціонерів нинішньої влади.

Про це керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"ЗМІ трохи перекрутили - ніякі дедлайни ні президент, ні будь-хто інший не може нам ставити ... Тобто, до стінки нас президент не ставив, дедлайни не виставляв, була розмова про те, що у всіх нас є три місяці, щоб показати зміни в державі", - сказав Холодницький про зустріч із Зеленським.

Також він зазначив, що президент гарантує незалежність антикорупційних органів.

"Відразу скажу, що не було ніяких списків, кого садити. Були запевнення в підтримці незалежності, в тому, що якщо хтось з нової влади стане фігурантом або, тим більше, підозрюваним, то ніякого захисту з боку президента не буде", - розповів Холодницький.

За словами керівника САП, президент запропонував йому і директору НАБУ Артему Ситнику бути частиною цих змін.

"Вважаю, що це нормально. Щонайменше, його пропозицію в такому вигляді я приймаю і абсолютно підтримую", - заявив Холодницький.

Нагадаємо:

  • 31 травня президент Володимир Зеленський зустрівся з директором НАБУ Артемом Ситником і керівником САП Назаром Холодницьким.
  • Зеленський заявив, що гарантує незалежність антикорупційних органів і чекає результатів через три місяці.

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Теми: Зеленський Холодницький Ситник Антикорупційна прокуратура НАБУ


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