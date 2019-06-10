Холодницкий: Зеленский к стенке не ставил и список для "посадок" не давал
Президент Владимир Зеленский не ставил руководству антикоррупционных органов временные рамки для демонстрации эффективности работы и обещал не защищать коррупционеров нынешней власти.
Об этом руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил в интервью "Интерфакс-Украина".
"СМИ немного перекрутили - никакие дедлайны ни президент, ни кто-либо другой не может нам ставить… То есть, к стенке нас президент не ставил, дедлайны не выставлял, был разговор о том, что у всех нас есть три месяца, чтобы показать изменения в государстве", - сказал Холодницкий о встрече с Зеленским.
Также он отметил, что президент гарантирует независимость антикоррупционных органов.
"Сразу скажу, что не было никаких списков, кого садить. Были заверения в поддержке независимости, в том, что если кто-то из новой власти станет фигурантом или, тем более, подозреваемым, то никакой защиты со стороны президента не будет", - рассказал Холодницкий.
По словам руководителя САП, президент предложил ему и директору НАБУ Артему Сытнику быть частью этих изменений.
"Считаю, что это нормально. По меньшей мере, его предложение в таком виде я принимаю и абсолютно поддерживаю", - заявил Холодницкий.
Напомним:
- 31 мая президент Владимир Зеленский встретился с директором НАБУ Артемом Сытником и руководителем САП Назаром Холодницким.
- Зеленский заявил, что гарантирует независимость антикоррупционных органов и ждет результатов через три месяца.
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