Холодницкий: Зеленский к стенке не ставил и список для "посадок" не давал

105 просмотров
Понедельник, 10 июня 2019, 11:59

Президент Владимир Зеленский не ставил руководству антикоррупционных органов временные рамки для демонстрации эффективности работы и обещал не защищать коррупционеров нынешней власти.

Об этом руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"СМИ немного перекрутили - никакие дедлайны ни президент, ни кто-либо другой не может нам ставить… То есть, к стенке нас президент не ставил, дедлайны не выставлял, был разговор о том, что у всех нас есть три месяца, чтобы показать изменения в государстве", - сказал Холодницкий о встрече с Зеленским.

Также он отметил, что президент гарантирует независимость антикоррупционных органов.

"Сразу скажу, что не было никаких списков, кого садить. Были заверения в поддержке независимости, в том, что если кто-то из новой власти станет фигурантом или, тем более, подозреваемым, то никакой защиты со стороны президента не будет", - рассказал Холодницкий.

По словам руководителя САП, президент предложил ему и директору НАБУ Артему Сытнику быть частью этих изменений.

"Считаю, что это нормально. По меньшей мере, его предложение в таком виде я принимаю и абсолютно поддерживаю", - заявил Холодницкий.

Напомним:

  • 31 мая президент Владимир Зеленский встретился с директором НАБУ Артемом Сытником и руководителем САП Назаром Холодницким.
  • Зеленский заявил, что гарантирует независимость антикоррупционных органов и ждет результатов через три месяца.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский Холодницкий Сытник Антикоррупционная прокуратура НАБУ


powered by lun.ua
Материалы по теме
Советник Зеленского предлагает выкупить ценные бумаги, выпущенные при Яресько 10 июня 2019, 12:00
Тимошенко готова к коалиции с Зеленским 10 июня 2019, 10:47
Планы "партии Зе": отмена неприкосновенности нардепов и конфискация имущества коррупционеров 9 июня 2019, 16:57
Все новости
Главные новости
Выборы Рады: появился новый рейтинг партий
"Батькивщина" обнародовала свою первую пятерку
Тимошенко готова к коалиции с Зеленским
Разведение сил в Станице Луганской снова сорвали – штаб
Все новости
исследование

Сердце бегуна против сердца пловца: чье сильнее

Видео

10 украинских Youtube-каналов, которые интересно рассказывают о науке

еда

Как ваше питание вызывает набор веса и при чем здесь обработанная пища

Поиск по сайту
Архив
Весь архів