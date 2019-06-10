Спостерігачі ОБСЄ бачили, як на Донбасі подаються на російські паспорти

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Понеділок, 10 червня 2019, 12:18

Представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ бачили, як жителі окупованих територіях сходу України подають документи для отримання паспортів невизнаних "республік" та Росії.

Про це йдеться у звіті місії за 7 червня.

Зокрема, 6 червня в Антрациті (непідконтрольний уряду України, 55 км на південний захід від Луганська) спостерігачі бачили орієнтовно 50 осіб (різного віку та статі), які очікували в черзі біля будівлі на вулиці Пушкіна.

"Жінка (приблизно 50 років), яка керувала чергою, повідомила СММ, що люди стоять у черзі, щоб подати документи для отримання паспортів Російської Федерації та "ЛНР", – йдеться у звіті.

А 7 червня у Докучаєвську (непідконтрольний Києву, 30 км на південний захід від Донецька) члени патруля місії бачили 4 особи (2 жінок віком приблизно 30 та 40 років та 2 чоловіки близько 30 та 60 років), які очікували біля будинку №19 на вул. Незалежності України.

Всі вони повідомили СММ, що подають заявки на отримання паспортів т. зв. "ДНР", щоб у майбутньому вони змогли подати документи для отримання паспортів Російської Федерації.

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Теми: Донбас паспорт Росія ОБСЄ


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