Спостерігачі ОБСЄ бачили, як на Донбасі подаються на російські паспорти
Представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ бачили, як жителі окупованих територіях сходу України подають документи для отримання паспортів невизнаних "республік" та Росії.
Про це йдеться у звіті місії за 7 червня.
Зокрема, 6 червня в Антрациті (непідконтрольний уряду України, 55 км на південний захід від Луганська) спостерігачі бачили орієнтовно 50 осіб (різного віку та статі), які очікували в черзі біля будівлі на вулиці Пушкіна.
"Жінка (приблизно 50 років), яка керувала чергою, повідомила СММ, що люди стоять у черзі, щоб подати документи для отримання паспортів Російської Федерації та "ЛНР", – йдеться у звіті.
А 7 червня у Докучаєвську (непідконтрольний Києву, 30 км на південний захід від Донецька) члени патруля місії бачили 4 особи (2 жінок віком приблизно 30 та 40 років та 2 чоловіки близько 30 та 60 років), які очікували біля будинку №19 на вул. Незалежності України.
Всі вони повідомили СММ, що подають заявки на отримання паспортів т. зв. "ДНР", щоб у майбутньому вони змогли подати документи для отримання паспортів Російської Федерації.
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