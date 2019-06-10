Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Наблюдатели ОБСЕ видели, как на Донбассе подаются на российские паспорта

Понедельник, 10 июня 2019, 12:18

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ видели, как жители оккупированных территориях востока Украины подают документы для получения паспортов непризнанных "республик" и России.

Об этом говорится в отчете миссии за 7 июня.

В частности, 6 июня в Антраците (неподконтрольный правительству Украины, 55 км к юго-западу от Луганска) наблюдатели видели ориентировочно 50 человек (разного возраста и пола), которые ожидали в очереди у здания на улице Пушкина.

"Женщина (примерно 50 лет), которая руководила очередью, сообщила СММ, что люди стоят в очереди, чтобы подать документы для получения паспортов Российской Федерации и "ЛНР", – говорится в отчете.

А 7 июня во Докучаевске (неподконтрольный Киеву, 30 км к юго-западу от Донецка) члены патруля миссии видели 4 человека (2 женщины в возрасте примерно 30 и 40 лет и 2 мужчины около 30 и 60 лет), ожидали возле дома №19 на ул. Независимости Украины.

Все они сообщили СММ,, что подают заявки на получение паспортов т. н. "ДНР", чтобы в будущем они смогли подать документы для получения паспортов Российской Федерации.

Темы: Донбасспаспорт РосcияОБСЕ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
Все новости...
Реклама: