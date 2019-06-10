Наблюдатели ОБСЕ видели, как на Донбассе подаются на российские паспорта

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Понедельник, 10 июня 2019, 12:18

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ видели, как жители оккупированных территориях востока Украины подают документы для получения паспортов непризнанных "республик" и России.

Об этом говорится в отчете миссии за 7 июня.

В частности, 6 июня в Антраците (неподконтрольный правительству Украины, 55 км к юго-западу от Луганска) наблюдатели видели ориентировочно 50 человек (разного возраста и пола), которые ожидали в очереди у здания на улице Пушкина.

"Женщина (примерно 50 лет), которая руководила очередью, сообщила СММ, что люди стоят в очереди, чтобы подать документы для получения паспортов Российской Федерации и "ЛНР", – говорится в отчете.

А 7 июня во Докучаевске (неподконтрольный Киеву, 30 км к юго-западу от Донецка) члены патруля миссии видели 4 человека (2 женщины в возрасте примерно 30 и 40 лет и 2 мужчины около 30 и 60 лет), ожидали возле дома №19 на ул. Независимости Украины.

Все они сообщили СММ,, что подают заявки на получение паспортов т. н. "ДНР", чтобы в будущем они смогли подать документы для получения паспортов Российской Федерации.

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Темы: Донбасс паспорт Росcия ОБСЕ


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