У Верховній Раді шукають бомбу

7270 переглядів
Понеділок, 10 червня 2019, 12:32

Правоохоронці проводять обстеження території Верховної Ради та низки інших об’єктів через анонімні повідомлення про замінування.

Про це "Українській правді" повідомила 10 червня начальник відділу комунікацій Національної поліції Києва Оксана Блищик.

"Уже кілька повідомлень про замінування: 5 станцій метро, міністерство, два магазини, ВРУ і три університети", - відзначила Блищик.

Наразі правоохоронці перевіряють інформацію про мінування.

За словами Блищик, для перевірки всіх об’єктів створені додаткові групи вибухотехніків та кінологів.

Водночас, "Київський метрополітен" повідомляв у Twitter про "замінування" станцій "Театральна", "Золоті ворота", "Теремки", "Олімпійська", "Печерська".

Відзначається, що всі станції уже відчинено на вхід та вихід. На цих станціях уже закінчили перевірку і не виявили вибухонебезпечних предметів.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Верховна Рада вибух поліція


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ляшко каже, що він в опозиції, але хоче очолити Раду 10 червня 2019, 12:59
До Ради проходять чотири партії, ще три – на межі 10 червня 2019, 12:24
Ляшко показав список Радикальної партії: є нардепи "Народного фронту" 10 червня 2019, 11:54
Усі новини
Головні новини
Дружина Онищенка позмагається з чоловіком за крісло нардепа
Депутатів оцінили на доброчесність і обрали 10 найгірших
Вибори Ради: у списку Опоблоку мери 5 міст
Гриценко представив свій список, в ньому майже 170 людей
Усі новини
психологія

10 міфів про посттравматичний стресовий розлад

Відео

10 українських Youtube-каналів, які цікаво розповідають про науку

дослідження

Собаки віддзеркалюють наш стрес