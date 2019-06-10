У Верховній Раді шукають бомбу

Правоохоронці проводять обстеження території Верховної Ради та низки інших об’єктів через анонімні повідомлення про замінування.

Про це "Українській правді" повідомила 10 червня начальник відділу комунікацій Національної поліції Києва Оксана Блищик.

"Уже кілька повідомлень про замінування: 5 станцій метро, міністерство, два магазини, ВРУ і три університети", - відзначила Блищик.

Наразі правоохоронці перевіряють інформацію про мінування.

За словами Блищик, для перевірки всіх об’єктів створені додаткові групи вибухотехніків та кінологів.

Водночас, "Київський метрополітен" повідомляв у Twitter про "замінування" станцій "Театральна", "Золоті ворота", "Теремки", "Олімпійська", "Печерська".

Відзначається, що всі станції уже відчинено на вхід та вихід. На цих станціях уже закінчили перевірку і не виявили вибухонебезпечних предметів.