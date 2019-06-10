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В Верховной Раде ищут бомбу

Понедельник, 10 июня 2019, 12:32

Правоохранители проводят обследование территории Верховной Рады и ряда других объектов из-за анонимных сообщений о заминировании.

Об этом "Украинской правде" сообщила 10 июня начальник отдела коммуникаций Национальной полиции Киева Оксана Блищик.

"Уже несколько сообщений о заминировании: 5 станций метро, ​​министерство, два магазина, ВРУ и три университета", - отметила Блищик.

Сейчас правоохранители проверяют информацию о минировании.

По словам Блищик, для проверки всех объектов созданы дополнительные группы взрывотехников и кинологов.

В то же время, "Киевский метрополитен" сообщал в Twitter о "заминировании" станций "Театральная", "Золотые ворота", "Теремки", "Олимпийская", "Печерская".

Отмечается, что все станции уже открыто на вход и выход. На этих станциях уже закончили проверку и не обнаружили взрывоопасных предметов.

Украинская правда
Темы: Верховная Радавзрывполиция
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