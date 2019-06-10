Погода: понад 30 градусів і майже без опадів по всій Україні

У вівторок 11 червня у більшості областей України понад 30 градусів, протягом тижня дощів майже не буде.

Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє "Інтерфакс-Україна".

11 червня у Києві та областях вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі у столиці 18-20°, удень - 29-31°. В інших областях уночі 15-21°, удень 28-33°, в Карпатах 20-25°.

Укргідрометцентр

Короткочасний дощ лише вдень у західних, північних та Вінницькій областях, іноді з грозами. У Києві - без опадів.

12 червня без опадів, короткочасний дощ, гроза лише місцями в Карпатському регіоні вдень. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 16-21°, удень 29-34°. У Києві вночі 18-20°, удень 31-33°. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

10 червня о 9 годині ранку температура води в Чорному та Азовському морях становила 22-26°, у Дніпрі в межах Києва - 23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 11 червня найвища температура вдень сягала +33,7 у 2010 році, найнижча вночі +6,3 в 1952 році.