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Погода: выше 30 градусов и почти без осадков по всей Украине

Понедельник, 10 июня 2019, 12:40

Во вторник 11 июня в большинстве областей Украины температура превысит 30 градусов, на протяжении недели дождей почти не будет.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает "Интерфакс-Украина".

11 июня в Киеве и областях ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью в столице 18-20°, днем 29-31°. По областям - температура ночью 15-21°, днем 28-33°, в Карпатах 20-25°.

 
Укргидрометцентр

Кратковременные дожди только днем в западных, северных и Винницкой областях, иногда с грозами. В Киеве без осадков.

12 июня без осадков, кратковременный дождь, гроза только местами в Карпатском регионе в дневные часы. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 16-21°, днем 29-34°. В Киеве ночью 18-20°, днем 31-33°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

10 июня в 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях составляла 22-26°; в Днепре в пределах Киева - 23°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 11 июня самая высокая температура днем была +33,7 в 2010 году, самая низкая ночью +6,3 в 1952 году.

Украинская правда
Темы: погода
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