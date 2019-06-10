Українка очолила світовий рейтинг зі стрибків у висоту

Українка Ірина Геращенко, перемігши на змаганнях у Релінгені 9 червня, очолила світовий топ-лист сезону зі стрибків у висоту.

Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Зазначається, що Геращенко з першої спроби подолала 1,99 метрів, тим самим покращивши особистий рекорд і виконавши олімпійський норматив у Токіо-2020.

За даними Федерації, після цього спортсменка спробувала свої сили на висоті 2,01 м, проте поки що подолати їх не вдалося.

Повідомляється, що у секторі для стрибків у висоту виступала також Юлія Чумаченко, яка з результатом 1,92 м вона стала третьою.

У ФЛАУ додали, що перша четвірка зі стрибків у висоту серед чоловіків завершила змагання з результатом 2,22 метри.

При цьому троє з них подолали їх з першої спроби. Переможця і призерів визначали за кількістю спроб на попередній висоті – 2,18 м.

Британець Том Гейл пройшов свій шлях безпомилково і переміг. Віктор Лонський використав дві спроби на 2,18 і став другим. А Андрій Проценко подолав їх з третьої спроби і замкнув трійку призерів. Дмитро Нікітін посів десяте місце (2,14 м).

Повідомляється, що на дистанції 400 метрів з бар’єрами змагалися дві українки, проте бігли вони у різних забігах. Олена Колесниченко стала третьою у фіналі А (57,22 с), а Марія Миколенко виграла фінал В з результатом 56,83 с.