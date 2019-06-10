Украинка возглавила мировой рейтинг по прыжкам в высоту

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Понедельник, 10 июня 2019, 13:11

Украинка Ирина Геращенко, победив на соревнованиях в Релингене 9 июня, возглавила мировой топ-лист сезона по прыжкам в высоту.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Отмечается, что Геращенко с первой попытки преодолела 1,99 метров, тем самым улучшив личный рекорд и выполнив олимпийский норматив в Токио-2020.

По данным Федерации, после этого спортсменка попробовала свои силы на высоте 2,01 м, однако пока преодолеть их ей не удалось.

Сообщается, что в секторе для прыжков в высоту выступала также Юлия Чумаченко, которая с результатом 1,92 м она стала третьей.

Во ФЛАУ добавили, что первая четверка по прыжкам в высоту среди мужчин завершила соревнования с результатом 2,22 метра.

При этом трое из них преодолели их с первой попытки. Победителя и призеров определяли по количеству попыток на предыдущей высоте - 2,18 м.

Британец Том Гейл прошел свой путь ошибок и победил. Виктор Лонский использовал две попытки на 2,18 и стал вторым. А Андрей Проценко преодолел их с третьей попытки и замкнул тройку призеров. Дмитрий Никитин занял десятое место (2,14 м).

Сообщается, что на дистанции 400 метров с барьерами соревновались две украинки, однако бежали они в разных забегах. Елена Колесниченко стала третьей в финале А (57,22 с), а Мария Миколенко выиграла финал В с результатом 56,83 с.

Украинская правда

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Темы: спорт


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