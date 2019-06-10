Поліція затримала групу автовикрадачів

Поліцейські затримали міжрегіональну злочинну групу викрадачів автомобілів.

Про це інформує офіційний сайт Національної поліції.

Затримані підозрюються у вчиненні понад 20 незаконних заволодінь автотранспортом. Поліцейські встановили, що зловмисники діяли на території п’яти регіонів країни.

У результаті спецоперації поліції кількох областей підозрюваних затримали.

У ході обшуків за адресами мешкання затриманих вилучено сім автомобілів.

Поліцейські встановили, що підозрювані - 34-річний та 38-річний мешканці Києва. Обидва чоловіки раніше вже притягалися до відповідності та перебувають під слідством за скоєння аналогічних злочинів.

Зловмисники діяли на території Дніпропетровщини, Чернігівщини, Запоріжжя, Житомирщини, Київщини та в столиці. Зазвичай вони викрадали автомобілі вночі зі стоянок без охорони.

Зазначається, що учасники групи обирали лише ті автівки, які не були обладнані додатковими протиугінними пристроями та системами. Автовикрадачі переважно діяли за чіткою "схемою": уганяли автомобіль, потім змінювали номерні знаки, а після того викрадена автівка переправлялась до іншої області. Вже там учасники злочинної групи, через свої налагоджені канали, знаходили перекупщика.

9 червня у Києві у ході спецоперації оперативників Департаменту карного розшуку, співробітників карного розшуку Київської та Чернігівської областей із залученням бійців спецпідрозділу та працівників сектору реагування патрульної поліції Київщини підозрюваних затримали під час чергового угону.

В ході проведення восьми невідкладних обшуків в місті Києві, Черкаській та Київській областях за адресами проживання затриманих та місцями відстою викраденого автотранспорту поліцейські виучили сім автомобілів Mazda 6, Hyundai Sonata, Volkswagen Touareg та Kia Sorento. Деякі з транспортних засобів - у розукомплектованому стані, з перебитими номерами кузова.

Також правоохоронці вилучили й інші речові докази.

Зазначається, що на цей час затримані вже перебувають під слідством. Так, взимку минулого року на Дніпропетровщині поліцейські вже затримували обох чоловіків за скоєння серії автозаволодінь. Того разу суд образ їм запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі мільйон гривень кожному. Однак апеляційний суд вирішив змінити запобіжний захід, обраний підозрюваним у скоєнні низки особливо тяжких злочинів, на домашній арешт.

Наразі зловмисникам інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом ) та ч. 2 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі.