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Полиция задержала группу автоугонщиков

Понедельник, 10 июня 2019, 13:56

Полицейские задержали межрегиональную преступную группу похитителей автомобилей.

Об этом сообщает официальный сайт Национальной полиции.

Задержанные подозреваются в совершении более 20 угонов автотранспорта. Полицейские установили, что злоумышленники действовали на территории пяти регионов страны.

 

В результате спецоперации полиции нескольких областей подозреваемые задержаны.

В ходе обысков по адресам проживания задержанных изъяты семь автомобилей.

Полицейские установили, что подозреваемые - 34-летний и 38-летний жители Киева. Оба мужчины ранее уже привлекались к соответствия и находятся под следствием за совершение аналогичных преступлений.

Злоумышленники действовали на территории Днепропетровщины, Черниговщины, Запорожской, Житомирской, Киевской области и в столице. Обычно они угоняли автомобили ночью со стоянок без охраны.

Отмечается, что участники группы выбирали только те машины, которые не оборудованы дополнительными противоугонными устройствами и системами. Автоугонщики преимущественно действовали по четкой "схеме": угоняли автомобиль, потом меняли номерные знаки, а после того похищена машина переправлялась в другую область. Уже там участники преступной группы, через свои налаженные каналы, находили перекупщика.

9 июня во Киеве в ходе спецоперации оперативников Департамента уголовного розыска, сотрудников уголовного розыска Киевской и Черниговской областей с привлечением бойцов спецподразделения и работников сектора реагирования патрульной полиции Киевщины подозреваемых задержали во время очередного угона.

В ходе проведения восьми неотложных обысков в Киеве, Черкасской и Киевской областях по адресам проживания задержанных и местами отстоя похищенного автотранспорта полицейские изъяли семь автомобилей Mazda 6, Hyundai Sonata, Volkswagen Touareg и Kia Sorento. Некоторые из транспортных средств - в разукомплектованном состоянии, с перебитыми номерами кузова.

Также правоохранители изъяли и другие вещественные доказательства.

Отмечается, что в настоящее время задержанные уже находятся под следствием. Так, зимой прошлого года на Днепропетровщине полицейские уже задерживали обоих мужчин за совершение серии автозаволодинь. В тот раз суд образ им меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере миллион гривен каждому. Однако апелляционный суд решил изменить меру пресечения, избранную подозреваемым в совершении ряда особо тяжких преступлений, на домашний арест.

Сейчас злоумышленникам инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) и ч. 2 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.

Темы: автополиция
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