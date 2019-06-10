Окупанти в Криму після обшуків затримали вісьмох осіб

В Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах російські окупанти провели обшуки в будинках кримських татар і затримали 8 осіб.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

ФСБ Росії заявила, що обшуки стосуються кримінальної справи за ст. 205.5 (організація або участь у діяльності терористичної організації) і стосується релігійної організації "Хізб ут-Тахрір".

В Алушті затримали Руслана Нагаєва та Ельдара Кантемира, в селі Малий Маяк - Руслана Месута, в селі Ізобільне - голову місцевої релігійної громади Ленура Халілова.

Повідомляється також, що в селі Зуя Білогірського району затриманий активіст Айдер Джеппаров, у Білогірську - Різа Омеров. Його батько Енвер Омеров затриманий рано вранці по дорозі в Ростов-на-Дону на судове засідання у "справі Хізб ут-Тахрір" Айдера Ісмаїлова.

За даними "Радіо Свободи", в селищі Строганівка під Сімферополем затриманий Ескендер Сулейманов, брат політв'язня Руслана Сулейманова, заарештованого під час масових обшуків 27 березня.

Нагадаємо: