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Оккупанты в Крыму после обысков задержали восемь человек

Понедельник, 10 июня 2019, 13:56

В Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах российские оккупанты провели обыски в домах крымских татар и задержали 8 мужчин.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

ФСБ России заявила, что обыски проходят в рамках уголовного дела по ст. 205.5 (организация или участие в деятельности террористической организации) и касается религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".

В Алуште задержаны Руслан Нагаев и Эльдар Кантемиров, в селе Малый Маяк – Руслан Месутов, в селе Изобильное – председатель местной религиозной общины Ленур Халилов.

Сообщается также, что в селе Зуя Белогорского района задержан активист Айдер Джеппаров, в Белогорске – Риза Омеров. Его отец Энвер Омеров задержан ранним утром по дороге в Ростов-на-Дону на судебное заседание по "делу Хизб ут-Тахрир" Айдера Исмаилова.

По данным "Радио Свободы", в поселке Строгоновка под Симферополем задержан Эскендер Сулейманов, брат политзаключенного Руслана Сулейманова, арестованного в ходе массовых обысков 27 марта.

Напомним:

  • 27 марта 2019 года российские оккупанты провели не менее 25 обысков в домах крымскотатарских активистов якобы по делу "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Минимум 20 человек были арестованы и заключены под стражу до 15 мая.

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