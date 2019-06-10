Оккупанты в Крыму после обысков задержали восемь человек
В Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах российские оккупанты провели обыски в домах крымских татар и задержали 8 мужчин.
Об этом сообщает Крым.Реалии.
ФСБ России заявила, что обыски проходят в рамках уголовного дела по ст. 205.5 (организация или участие в деятельности террористической организации) и касается религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".
В Алуште задержаны Руслан Нагаев и Эльдар Кантемиров, в селе Малый Маяк – Руслан Месутов, в селе Изобильное – председатель местной религиозной общины Ленур Халилов.
Сообщается также, что в селе Зуя Белогорского района задержан активист Айдер Джеппаров, в Белогорске – Риза Омеров. Его отец Энвер Омеров задержан ранним утром по дороге в Ростов-на-Дону на судебное заседание по "делу Хизб ут-Тахрир" Айдера Исмаилова.
По данным "Радио Свободы", в поселке Строгоновка под Симферополем задержан Эскендер Сулейманов, брат политзаключенного Руслана Сулейманова, арестованного в ходе массовых обысков 27 марта.
Напомним:
- 27 марта 2019 года российские оккупанты провели не менее 25 обысков в домах крымскотатарских активистов якобы по делу "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Минимум 20 человек были арестованы и заключены под стражу до 15 мая.