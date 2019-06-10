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Запорожцю за "мінування" АЕС загрожує до 6 років

Понеділок, 10 червня 2019, 13:59

Працівники поліції встановили й затримали чоловіка, який 9 червня неправдиво повідомив про закладену на атомній електростанції в місті Енергодар вибухівку.

Як повідомляє поліція Запорізької області, хибний виклик скоїв мешканець Запоріжжя 1970 року народження.

9 червня о 18:11 до Енергодарського відділу поліції надійшла інформація від невідомого, що на атомній електростанції в Енергодарі закладено вибухівку масою 3 кілотонни, яка вибухне за годину.

На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. У результаті перевірки вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

Поліцейські встановили, що хибний виклик скоїв мешканець Запоріжжя віком 49 років.

Патрульні доставили підозрюваного до Хортицького відділення поліції. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).

Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.

Триває досудове розслідування.

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