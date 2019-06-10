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Запорожцу за "минирование" АЭС грозит до 6 лет

Понедельник, 10 июня 2019, 13:59

Сотрудники полиции установили и задержали мужчину, который 9 июня неправдиво сообщил о заложенной на атомной электростанции в городе Энергодар взрывчатке.

Как сообщает полиция Запорожской области, ложный вызов сделал житель Запорожья 1970 года.

9 июня в 18:11 в Энергодарский отдела полиции поступила информация от неизвестного, что на атомной электростанции в Энергодаре заложена взрывчатка массой 3 килотонны, которая взорвется через час.

На место немедленно выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники. В результате проверки взрывоопасные предметы обнаружены не были.

Полицейские установили, что ложный вызов совершил житель Запорожья в возрасте 49 лет.

Патрульные доставили подозреваемого в Хортицкое отделение полиции. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

Продолжается досудебное расследование.

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