У Москві розгромили редакцію опозиційного видання

Головний редактор опозиційного в РФ проекту "Сноб" Ксенія Чудінова заявила, що в офіс видання вночі 10 червня потрапив невідомий чоловік і "повністю розгромив редакцію".

Про це повідомляє Meduza з посиланням на Telegram-канал проекту "Сноб".

За словами Чудінової, вона не знає мотиви людини, який влаштував погром, а також поки не змогла оцінити збиток, оскільки з дев'ятої ранку в редакції працюють слідчі.

"Влізли до наших сусідів і заодно до нас - офіс повністю розгромлено", - сказала Чудінова в бесіді з "МБХ Медіа".

Повідомляється, що злочинець розбив скляні двері в редакцію і зламав системні блоки комп'ютерів та монітори iMac.

Відзначається, що частина співробітників "Сноба" продовжила працювати в офісі телеканалу "Дождь".

Главред проекту додала, що видання буде просити допомогти з технікою, оскільки самостійно відновити комп'ютери "буде буквально великою справою".