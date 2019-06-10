У Москві розгромили редакцію опозиційного видання
Головний редактор опозиційного в РФ проекту "Сноб" Ксенія Чудінова заявила, що в офіс видання вночі 10 червня потрапив невідомий чоловік і "повністю розгромив редакцію".
Про це повідомляє Meduza з посиланням на Telegram-канал проекту "Сноб".
За словами Чудінової, вона не знає мотиви людини, який влаштував погром, а також поки не змогла оцінити збиток, оскільки з дев'ятої ранку в редакції працюють слідчі.
"Влізли до наших сусідів і заодно до нас - офіс повністю розгромлено", - сказала Чудінова в бесіді з "МБХ Медіа".
Повідомляється, що злочинець розбив скляні двері в редакцію і зламав системні блоки комп'ютерів та монітори iMac.
Відзначається, що частина співробітників "Сноба" продовжила працювати в офісі телеканалу "Дождь".
Главред проекту додала, що видання буде просити допомогти з технікою, оскільки самостійно відновити комп'ютери "буде буквально великою справою".