В Москве разгромили редакцию оппозиционного издания

1380 просмотров
Понедельник, 10 июня 2019, 15:09

Главный редактор оппозиционного в РФ проекта "Сноб" Ксения Чудинова заявила, что в офис издания ночью 10 июня проник неизвестный человек и "полностью разгромил редакцию".

Об этом сообщает Meduza со ссылкой на Telegram-канал проекта "Сноб".

По словам Чудиновой, она не знает мотивы человека, устроившего погром, а также пока не смогла оценить ущерб, поскольку с девяти утра в редакции работают следователи.

"Влезли к нашим соседям и заодно к нам — офис полностью разгромлен", — сказала Чудинова в беседе с "МБХ Медиа".

Сообщается, что преступник разбил стеклянную дверь в редакцию и сломал системные блоки компьютеров и мониторы iMac.

Отмечается, что часть сотрудников "Сноба" продолжила работать в офисе телеканала "Дождь".

Главред проекта добавила, что издание будет просить помочь с техникой, поскольку самостоятельно восстановить компьютеры "будет буквально огромным делом".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Росcия СМИ


powered by lun.ua
Материалы по теме
Россия признала новое правительство Молдовы 10 июня 2019, 14:30
Учения НАТО в Черном море: РФ отреагировала запуском истребителей 10 июня 2019, 14:05
Россия нанесла авиаудары по населенным пунктам Сирии: есть убитые и раненые 10 июня 2019, 12:44
Все новости
Главные новости
Выборы Рады: у списке Оппоблока мэры 5 городов
Гриценко представил первую пятерку
Зеленский продолжает увольнять чиновников СБУ: взялся за регионы
В Раду проходят четыре партии, еще три – на грани
Все новости
экология

Как психозы у подростков связаны с загрязнением воздуха

holiday

Как отдыхать правильно

Instagram дня

Нескучное вегетарианство от 16-летнего парня

Поиск по сайту
Архив
Весь архів