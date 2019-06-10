В Москве разгромили редакцию оппозиционного издания
Главный редактор оппозиционного в РФ проекта "Сноб" Ксения Чудинова заявила, что в офис издания ночью 10 июня проник неизвестный человек и "полностью разгромил редакцию".
Об этом сообщает Meduza со ссылкой на Telegram-канал проекта "Сноб".
По словам Чудиновой, она не знает мотивы человека, устроившего погром, а также пока не смогла оценить ущерб, поскольку с девяти утра в редакции работают следователи.
"Влезли к нашим соседям и заодно к нам — офис полностью разгромлен", — сказала Чудинова в беседе с "МБХ Медиа".
Сообщается, что преступник разбил стеклянную дверь в редакцию и сломал системные блоки компьютеров и мониторы iMac.
Отмечается, что часть сотрудников "Сноба" продолжила работать в офисе телеканала "Дождь".
Главред проекта добавила, что издание будет просить помочь с техникой, поскольку самостоятельно восстановить компьютеры "будет буквально огромным делом".
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua