В Москве разгромили редакцию оппозиционного издания

Главный редактор оппозиционного в РФ проекта "Сноб" Ксения Чудинова заявила, что в офис издания ночью 10 июня проник неизвестный человек и "полностью разгромил редакцию".

Об этом сообщает Meduza со ссылкой на Telegram-канал проекта "Сноб".

По словам Чудиновой, она не знает мотивы человека, устроившего погром, а также пока не смогла оценить ущерб, поскольку с девяти утра в редакции работают следователи.

"Влезли к нашим соседям и заодно к нам — офис полностью разгромлен", — сказала Чудинова в беседе с "МБХ Медиа".

Сообщается, что преступник разбил стеклянную дверь в редакцию и сломал системные блоки компьютеров и мониторы iMac.

Отмечается, что часть сотрудников "Сноба" продолжила работать в офисе телеканала "Дождь".

Главред проекта добавила, что издание будет просить помочь с техникой, поскольку самостоятельно восстановить компьютеры "будет буквально огромным делом".