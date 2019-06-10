Масштабне ДТП в Польщі: 6 загиблих, постраждалих рятував українець
У Польщі на трасі неподалік від міста Щецин зіткнулися сім автомобілів, внаслідок чого загинули шестеро людей. Постраждалих рятував водій з України, який проїжджав повз.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Wiadomosci.
ДТП сталося в неділю на трасі А6 в напрямку Свіноуйсьце. Винуватцем аварії став водій вантажівки, який не встиг загальмувати і вдарив кілька машин. Сила зіткнення була настільки великою, що деякі авто загорілися.
Свідки розповіли, що відразу після ДТП біля машин зупинився водій з України, він вибіг з машини з вогнегасником і допоміг кільком потерпілим.
За даними польських ЗМІ, чоловік витягнув з автомобілів як мінімум двох жінок і двох дітей.
"Після удару моя машина почала обертатися і всі влетіли один в одного. Моя машина загорілася... Машина поруч горіла. Пан Андрій витягнув мене через вікно, бо я не могла вийти", – розповіла одна з постраждалих.
В аварії постраждали 16 осіб, четверо з них були доставлені в лікарню, решті надали допомогу на місці.
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