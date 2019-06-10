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Масштабне ДТП в Польщі: 6 загиблих, постраждалих рятував українець

Понеділок, 10 червня 2019, 16:10

У Польщі на трасі неподалік від міста Щецин зіткнулися сім автомобілів, внаслідок чого загинули шестеро людей. Постраждалих рятував водій з України, який проїжджав повз.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Wiadomosci.

ДТП сталося в неділю на трасі А6 в напрямку Свіноуйсьце. Винуватцем аварії став водій вантажівки, який не встиг загальмувати і вдарив кілька машин. Сила зіткнення була настільки великою, що деякі авто загорілися.

 

Свідки розповіли, що відразу після ДТП біля машин зупинився водій з України, він вибіг з машини з вогнегасником і допоміг кільком потерпілим.

За даними польських ЗМІ, чоловік витягнув з автомобілів як мінімум двох жінок і двох дітей.

 

"Після удару моя машина почала обертатися і всі влетіли один в одного. Моя машина загорілася... Машина поруч горіла. Пан Андрій витягнув мене через вікно, бо я не могла вийти", – розповіла одна з постраждалих.

В аварії постраждали 16 осіб, четверо з них були доставлені в лікарню, решті надали допомогу на місці.

Теми: ДТППольща
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