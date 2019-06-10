Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Масштабное ДТП в Польше: 6 погибших, пострадавших спасал украинец

Понедельник, 10 июня 2019, 16:10

В Польше на трассе недалеко от города Щецин столкнулись семь автомобилей, в результате чего погибли шесть человек. Пострадавших спасал водитель из Украины, проезжавший мимо.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Wiadomosci.

ДТП произошло в воскресенье на трассе А6 в направлении Свиноуйсьце. Виновником аварии стал водитель грузовика, который не успел затормозить и ударил несколько машин. Сила столкновения была настолько велика, что некоторые авто загорелись.

 

Свидетели рассказали, что сразу после ДТП возле машин остановился водитель из Украины, он выбежал из машины с огнетушителем и помог нескольким пострадавшим.

По данным польских СМИ, мужчина вытащил из автомобилей как минимум двух женщин и двух детей.

 

"После удара моя машина начала вращаться и все влетели друг в друга. Моя машина загорелась... Машина рядом горела. Андрей вытащил меня через окно, я не могла выйти", – рассказала одна из пострадавших.

В аварии пострадали 16 человек, четверо из них были доставлены в больницу, остальным оказали помощь на месте.

Темы: ДТППольша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
ДТП
Пассажир автомобиля, въехавшего в колонку АЗС в Киеве, умер в больнице
Автомобиль попал под поезд на Черниговщине: погибли муж и жена с двумя детьми
На Черниговщине водитель нарушил правила и попал под поезд: 3 погибших
Последние новости
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
Все новости...
Реклама: