Масштабное ДТП в Польше: 6 погибших, пострадавших спасал украинец

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Понедельник, 10 июня 2019, 16:10

В Польше на трассе недалеко от города Щецин столкнулись семь автомобилей, в результате чего погибли шесть человек. Пострадавших спасал водитель из Украины, проезжавший мимо.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Wiadomosci.

ДТП произошло в воскресенье на трассе А6 в направлении Свиноуйсьце. Виновником аварии стал водитель грузовика, который не успел затормозить и ударил несколько машин. Сила столкновения была настолько велика, что некоторые авто загорелись.

 

Свидетели рассказали, что сразу после ДТП возле машин остановился водитель из Украины, он выбежал из машины с огнетушителем и помог нескольким пострадавшим.

По данным польских СМИ, мужчина вытащил из автомобилей как минимум двух женщин и двух детей.

 

"После удара моя машина начала вращаться и все влетели друг в друга. Моя машина загорелась... Машина рядом горела. Андрей вытащил меня через окно, я не могла выйти", – рассказала одна из пострадавших.

В аварии пострадали 16 человек, четверо из них были доставлены в больницу, остальным оказали помощь на месте.

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Темы: ДТП Польша


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