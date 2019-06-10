Масштабное ДТП в Польше: 6 погибших, пострадавших спасал украинец

В Польше на трассе недалеко от города Щецин столкнулись семь автомобилей, в результате чего погибли шесть человек. Пострадавших спасал водитель из Украины, проезжавший мимо.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Wiadomosci.

ДТП произошло в воскресенье на трассе А6 в направлении Свиноуйсьце. Виновником аварии стал водитель грузовика, который не успел затормозить и ударил несколько машин. Сила столкновения была настолько велика, что некоторые авто загорелись.

Свидетели рассказали, что сразу после ДТП возле машин остановился водитель из Украины, он выбежал из машины с огнетушителем и помог нескольким пострадавшим.

По данным польских СМИ, мужчина вытащил из автомобилей как минимум двух женщин и двух детей.

"После удара моя машина начала вращаться и все влетели друг в друга. Моя машина загорелась... Машина рядом горела. Андрей вытащил меня через окно, я не могла выйти", – рассказала одна из пострадавших.

В аварии пострадали 16 человек, четверо из них были доставлены в больницу, остальным оказали помощь на месте.