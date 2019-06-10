На Закарпатті посадовців Рахівської РДА спіймали на хабарі

На Закарпатті у понеділок завідувача одного з секторів Рахівської райдержадміністрації та керівника комунального підприємства РДА затримали на хабарі.

Як повідомляє Департамент захисту економіки Нацполіції України, злочинців викрили співробітники Управління захисту економіки в Закарпатській області Нацполіції та прокуратури Закарпатської області.

"Під час проведення процесуальних заходів правоохоронці встановили, що вказані вище особи організували корупційну схему оформлення та видачі дозвільних документів. Так, за виготовлення проектів тимчасових споруд, погодження схем на їх розміщення, а також виготовлення і погодження паспортів прив’язки вказаних споруд фігуранти вимагали від підприємця 1500 доларів США неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.

У поліції повідомляють, що в понеділок було затримано обох фігурантів кримінального провадження. Завідувач одного з секторів отримав 900 доларів США. Крім того, раніше було задокументовано отримання ним ще 200 доларів США.

А директора комунального підприємства правоохоронці затримали під час одержання ним 400 доларів США хабара.

Наразі завідувача одного з секторів райдержадміністрації та директора комунального підприємства Рахівської районної ради затримано в порядку ст.208 Кримінально процесуального кодексу України.

Вирішується питання щодо оголошення фігурантам про підозру за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.