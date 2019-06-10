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На Закарпатье чиновников Раховской РГА поймали на взятке

Понедельник, 10 июня 2019, 20:39

На Закарпатье в понедельник заведующего одного из секторов Раховской райгосадминистрации и руководителя коммунального предприятия РГА поймали на взятке.

Как сообщает Департамент защиты экономики Нацполиции Украины, преступников разоблачили сотрудники Управления защиты экономики в Закарпатской области Нацполиции и прокуратуры Закарпатской области.

"Во время проведения процессуальных мероприятий правоохранители установили, что указанные выше лица организовали коррупционную схему оформления и выдачи разрешительных документов. Так, за изготовление проектов временных сооружений, согласование схем на их размещение, а также изготовление и согласование паспортов привязки указанных сооружений фигуранты требовали от предпринимателя 1500 долларов США неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

 

В полиции сообщают, что в понедельник были задержаны оба фигуранта уголовного производства. Заведующий одного из секторов получил 900 долларов США. Кроме того, ранее было задокументировано получение ими еще 200 долларов США.

А директора коммунального предприятия правоохранители задержали во время получения им 400 долларов США взятки.

Сейчас заведующий одного из секторов райгосадминистрации и директор коммунального предприятия Раховского районного совета задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда
Темы: Закарпатьеполициявзятка
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