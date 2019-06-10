Офіційно: кандидатами на пост прем’єра Британії зареєстрували 10 політиків

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Понеділок, 10 червня 2019, 21:09

На посаду лідера Консервативної партії Британії і відповідно – на пост прем’єра офіційно претендують 10 політиків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Перелік претендентів на лідерство в партії оголосила заступниця голови партійного комітету 1922 Шеріл Гіллан.

Кандидатами стали:міністр з питань довкілля Майкл Гоув, міністр охорони здоров'я Метт Хенкок, колишній організатор парламентської більшості Марк Гарпер, міністр закордонних справ Джеремі Хант, міністр внутрішніх справ Саджид Джавід, колишній міністр закордонних справ Борис Джонсон, колишня лідерка Палати громад Андреа Лідсом, колишній секретар з питань праці і пенсій Естер Маквей, колишній міністр з питань Brexit Домінік Рааб і секретар з міжнародного розвитку Рорі Стюарт.

Сем Гийма, єдиний претендент, що підтримує другий референдум щодо Brexit, знявся з гонки невдовзі після закриття подачі заявок, заявивши, що у нього не було достатньо часу для забезпечення своєї підтримки.

Тереза Мей офіційно пішла з посади лідера Консервативної партії минулого тижня, але залишиться прем'єр-міністром до тих пір, поки не буде обраний її наступник.

Партія розраховує обрати нового лідера наприкінці липня.

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Теми: Велика Британія


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