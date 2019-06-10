Официально: кандидатами на пост премьера Британии зарегистрировали 10 политиков

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Понедельник, 10 июня 2019, 21:09

На должность лидера Консервативной партии Британии и соответственно – на пост премьера официально претендуют 10 политиков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Перечень претендентов на лидерство в партии объявила заместитель председателя партийного комитета 1922 Шерил Гиллан.

Кандидатами стали:министр по вопросам окружающей среды Майкл Гоув, министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, бывший организатор парламентского большинства Марк Харпер, министр иностранных дел Джереми Хант, министр внутренних дел Саджид Джавид, бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, бывшая лидер Палаты общин Андреа Лидсом, бывший секретарь по вопросам труда и пенсий Эстер Маквей, бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб и секретарь по международному развитию Рори Стюарт.

Сэм Гийма, единственный претендент, который поддерживает второй референдум о Brexit, снялся с гонки вскоре после закрытия подачи заявок, заявив, что у него не было достаточно времени для обеспечения своей поддержки.

Тереза Мэй официально ушла с поста лидера Консервативной партии на прошлой неделе, но останется премьер-министром до тех пор, пока не будет избран ее преемник.

Партия рассчитывает избрать нового лидера в конце июля.

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Темы: Великобритания


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