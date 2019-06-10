У Зеленського розповіли, які питання можна виносити на референдум

На всеукраїнський референдум потрібно виносити питання, які будуть об'єднувати, а не роз'єднувати українців, і сприйматися суспільством.

Про це заявив другий номер виборчого списку "Слуги народу", представник президента Володимира Зеленського в парламенті Руслан Стефанчук в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV у понеділок, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Стефанчук зазначив, що необхідно на законодавчому рівні максимально правильно сформувати механізм, щоб дати українцям можливість з певних питань висловити свою думку і позицію.

За його словами, цей механізм стосується, насамперед, запобіжників, зокрема, питань, які не можуть виноситися на референдум, запобіжників щодо кількості кваліфікованої більшості прийняття з окремих питань, коли недостатньо більше половини голосів.

"Важливим буде питання інформаційної кампанії. Тому питання, які стосуються НАТО і ЄС, ми готові виносити на референдум після того, як українське суспільство визнає, що ми на даний момент в тому стані, що можемо претендувати на членство", - вказав Стефанчук.

Він згадав слова першого президента України Леоніда Кравчука про те, що йому легко було їхати підписувати Біловезьку угоду в грудні 1991 року, тому що "за ним стояла воля українців".

"Ми вважаємо, що з таких доленосних питань, які стосуються взагалі долі всієї країни, нам вкрай необхідно мати розуміння і консенсус в державі", - переконаний представник "Слуги народу".

Стефанчук вказав, що є рішення, які роз'єднують, і, на його думку, такі рішення не потрібно виносити на референдум.

Він навів приклад, що в Англії в 18-му столітті був закон блокуючої меншості, коли в акціонерному товаристві люди збиралися, виносили на голосування питання і голосували не тільки "за", але і "проти".

"Якщо кількість "проти" набирала більше 25%, то це питання поки виносилося за дужки. Тому що це питання роз'єднувало, а не поєднувало. Тому для нас дуже важливо виділити питання, які є першочерговими, і дуже важливо, щоб вони об'єднували нас у майбутньому, а не ділили в минулому", - пояснив Стефанчук.