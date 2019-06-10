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У Зеленского рассказали, какие вопросы можно выносить на референдум

Понедельник, 10 июня 2019, 22:47

На всеукраинский референдум нужно выносить вопросы, которые будут объединять, а не разъединять украинцев и восприниматься обществом.

Об этом заявил второй номер избирательного списка "Слуги народа", представитель президента Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук в эфире программы "Свобода слова" на ICTV в понедельник, сообщает "Интерфакс-Украина".

Стефанчук отметил, что необходимо на законодательном уровне максимально правильно сформировать механизм, чтобы дать украинцам возможность по определенным вопросам высказать свое мнение и позицию.

По его словам, этот механизм касается, в первую очередь, предохранителей, в частности, вопросов, которые не могут выноситься на референдум, предохранителей о количестве квалифицированного большинства принятия по отдельным вопросам, когда недостаточно больше половины голосов.

"Важным будет вопрос информационной кампании. Поэтому вопросы, которые касаются НАТО и ЕС, мы готовы выносить на референдум после того, как украинское общество признает, что мы на данный момент в том состоянии, что можем претендовать на членство", - указал Стефанчук.

Он вспомнил слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что тому легко было ехать подписывать Беловежское соглашение в декабре 1991 года, потому что "за ним стояла воля украинцев".

"Мы считаем, что по таким судьбоносным вопросам, которые касаются вообще судьбы всей страны, нам крайне необходимо иметь понимание и консенсус в государстве", - убежден представитель "Слуги народа".

Стефанчук указал, что есть решения, которые разъединяют, и, по его мнению, такие решения не нужно выносить на референдум.

Он привел пример, что в Англии в 18-м веке был закон блокирующего меньшинства, когда в акционерном обществе люди собирались, выносили на голосование вопрос и голосовали не только "за", но и "против".

"Если количество "против" набирало больше 25%, то это вопрос пока выносился за скобки. Потому что этот вопрос разъединял, а не объединял. Поэтому для нас очень важно выделить вопросы, которые являются первоочередными, и очень важно, чтобы они объединяли нас в будущем, а не делили в прошлом", - пояснил Стефанчук.

Темы: Слуга народареферендум
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