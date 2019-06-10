В Одесі горіла психлікарня, є жертви

В Одесі сталася пожежа в корпусі обласної клінічної психіатричної лікарні № 1, внаслідок чого загинуло 4 людей і 6 госпіталізовані в тяжкому стані.

Про це повідомляє сайт ДСНС.

"10 червня о 21:44 у Суворовському районі м. Одеса по вул. Академіка Воробйова, 9 виникло загорання даху одноповерхового корпусу обласної клінічної психіатричної лікарні № 1 на площі 500 м2", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що четверо людей померли, не приходячи до тями. Крім того, 6 осіб госпіталізовані у тяжкому стані з отруєнням продуктами горіння.

О 23:19 пожежу ліквідовано.

Водночас одеське видання "Думська" повідомляє, що згодом померло двоє постраждалих. Таким чином, кількість загиблих склала 6 осіб.

За даними видання, в корпусі перебувала 51 особа, в тому числі троє співробітників.