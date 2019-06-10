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В Одессе горела психбольница, есть жертвы

Понедельник, 10 июня 2019, 23:32
В Одессе горела психбольница, есть жертвы

В Одессе произошел пожар в корпусе областной клинической психиатрической больницы № 1, в результате чего погибли 4 человека и 6 госпитализированы в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает сайт ГСЧС.

 

"10 июня в 21:44 в Суворовском районе г. Одесса по ул. Академика Воробьева, 9 возникло возгорание крыши одноэтажного корпуса областной клинической психиатрической больницы № 1 на площади 500 м2", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что четыре человека погибли, не приходя в сознание. Кроме того, 6 человек госпитализированы в тяжелом состоянии с отравлением продуктами горения.

В 23:19 пожар был ликвидирован.

В то же время, одесское издание "Думская" сообщает, что впоследствии скончалось двое пострадавших. Таким образом, количество погибших составило 6 человек.

По данным издания, в корпусе находился 51 человек, в том числе трое сотрудников.

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