Дуда анонсував угоду щодо посилення військової присутності США в Польщі

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Вівторок, 11 червня 2019, 00:55

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що на цьому тижні оприлюднить угоду з Вашингтоном, згідно з якою США посилять військову присутність в Польщі.

Про це він заявив в інтерв'ю Reuters.

"Сьогодні ми говоримо про посилення присутності в США і про перехід до другого етапу", - сказав Дуда.

За його словами, він очікує зміцнення командних структур, матеріально-технічного забезпечення і спеціальних сил.

"Це збільшення як кількості, так і якості", - заявив він.

Також обговорювалася посадкова смуга для дронів, додав Дуда.

Помічник президента Польщі Кшиштоф Щерскі повідомив, що під час майбутньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом буде оголошено про політичну угоду, а технічні переговори продовжаться.

Дуда розповів, що переговори про спільне фінансування залишаються відкритими.

"Для нас очевидно, що якщо наша безпека зміцнюється, то ми точно беремо участь у витратах. Відсоток обговорюється, але це камінь спотикання", - сказав він.

Дуда запросив Трампа взяти участь в заходах присвячених 80-й річниці вторгнення нацистської Німеччини, що ознаменувало початок Другої світової війни.

Війська США вже присутні в Польщі в рамках угоди від 2016 року з військовим альянсом НАТО у зв'язку з анексією українського Криму Росією.

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Теми: Польща США армія Росія


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